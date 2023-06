Marsz 4 czerwca w Warszawie oficjalnie otwarty

Na Placu Na Rozdrożu organizatorzy wydarzenia wygłosili krótkie przemowy – Główne wystąpienia zaplanowano na zakończenie trasy. Organizatorzy informują, że na miejscu są obecni m.in. szef PO Donald Tusk, prezydent Rafał Trzaskowski czy były prezydent RP Lech Wałęsa.

Policja poinformowała o wyłączeniu z ruchu kolejnych ulic w centrum Warszawy. Na czas pochodu na Al. Jerozolimskich przestaną również kursować tramwaje.

W sieci pojawiło się wiele nagrań i zdjęć ukazujących gromadzących się w Warszawie demonstrantów.

Trasa i cel marszu 4 czerwca

Marsz rozpoczął się o 12:00 w okolicach placu Na Rozdrożu przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie przejdzie Alejami Ujazdowskimi w kierunku placu Trzech Krzyży i dalej Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy pod kolumnę Zygmunta, docierając do sceny.

Udział w wydarzeniu zaplanowali przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych z wyjątkiem Konfederacji. Na marszu ma się pojawić wiele osób ze środowisk w jakiś sposób związanych z kulturą, mediami i częścią opozycji.

W połowie kwietnia przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział zorganizowanie marszu w Warszawie. "Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską" – pisał wówczas były premier w mediach społecznościowych.

Po tym jak prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisze ustawę o powołaniu państwowej komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022, jednocześnie odsyłając ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, organizatorzy marszu wskazali to wydarzenie jako kolejną przyczynę i wezwali do udziału w marszu.

