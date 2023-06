Znany deweloper przekazał Platformie Obywatelskiej 40 tys. zł

"Wśród sponsorów swojej partii Donald Tusk ma już sześciu bohaterów medialnych rankingów najbogatszych Polaków, a kilka wpłat wpłynęło od członków ich rodzin. Jedna z ostatnich darowizna pochodzi od Zbigniewa Juroszka z Cieszyna. Biznesmen jest największym akcjonariuszem i prezesem spółki deweloperskiej Atal – jednego z największych deweloperów w kraju. Jest także założycielem firmy bukmacherskiej STS" – podał portal Wirtualna Polska.

Juroszek przekazał na rzecz PO 40 tys. zł. Tak wynika z rejestru, który odnotowuje wpłaty powyżej 10 tys. zł w skali roku od jednej osoby. Partie polityczne mają obowiązek upubliczniać wpłaty na swoje konta od lipca ubiegłego roku.

"Wspieram wiele inicjatyw"

Jak milioner wyjaśnia swoje finansowe wsparcie dla partii Donalda Tuska? "Nie znam osobiście Donalda Tuska. Wspieram wiele inicjatyw społecznych, pozarządowych, a przede wszystkim sportowych" – przekazał WP w oświadczeniu.

Portal wskazuje, że Platforma Obywatelska w 2023 otrzymała już ponad 1,1 mln zł. "Darczyńcy to głównie przedstawiciele biznesu, a większość przelewów to wpłaty maksymalne, dopuszczone przepisami, czyli 52,3 tys. zł" – czytamy.

Deweloper zachwycony propozycją Tuska. "Patent na kryzys w naszej branży"

Mieszkanie prawem nie towarem – to hasło, jakie ogłosił w lutym w Pabianicach szef PO. Donald Tusk mówił o konkretnych rozwiązaniach. – Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. Niektórzy mówią, że to jest lewicowe hasło – nie to nie ma nic wspólnego z żadną ideologią. To przyzwoitość – ludzie mają prawo do mieszkania – podkreślił Donald Tusk. – Wprowadzimy "Kredyt Zero Procent" dla ludzi, którzy nie ukończyli 45 roku życia i chcieliby kupić swoje pierwsze mieszkanie! to za mieszkanie nie będzie się płaciło ponad 4 tysiące miesięcznie tylko mniej więcej 1700 zł i będzie to spłata kapitału – zapowiedział były premier. –Chciałbym, aby "Kredyt Zero Procent" dotyczył także remontów mieszkań, które wymagają ich niezbędnie – dla tych, którzy chcą mieć to swoje jedno mieszkanie, żeby mieć gdzie żyć. Będziemy również proponowali dopłatę do najmu 600 zł – poinformował podczas spotkania w Pabianicach.

Platforma wskazuje, że to propozycje mające ułatwić pozyskanie mieszkania zwykłym obywatelom. Okazuje się jednak, że pomysły największej partii opozycyjnej są bardzo korzystne dla deweloperów. – Oczywiście, że jestem zaskoczony. Do głowy by mi nie przyszło, że Donald Tusk wyjdzie z takim programem. Muszę mu pogratulować. Znalazł dobry patent na kryzys w naszej branży. Może to i nawet zbyt duży ukłon w naszą stronę – mówi w rozmowie z "Wprost Biznes" Józef Wojciechowski, jeden z najbogatszych Polaków i właściciel firmy deweloperskiej J.W. Construction.

