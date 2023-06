Jest nowy szef sztabu wyborczego PiS. Kaczyński zdecydował

"Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości został europoseł Joachim Brudziński. Nie zwalniamy tempa. Zwyciężymy" – napisał w poniedziałek rano na Twitterze Rafał Bochenek, rzecznik PiS.

Tomasz Poręba podał się do dymisji

W piątek późnym wieczorem europoseł Tomasz Poręba złożył rezygnację z funkcji szefa sztabu wyborczego PiS. Choć dymisja nie została przyjęta przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Poręba oświadczył, że to jego ostateczna decyzja.

"Po głębokim namyśle, kierując się dobrem obozu, złożyłem wczoraj na ręce PJK dymisję z funkcji szefa sztabu PiS. Mimo, że nie została przyjęta, pozostaje ona dla mnie decyzją ostateczną. Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią. Za którym stanie się murem" – napisał Poręba na swoim profilu na Twitterze.

Oto nowy szef sztabu PiS. Kim jest Joachim Brudziński?

55-letni Brudziński to jeden z najbliższych współpracowników Kaczyńskiego. Należał do Porozumienia Centrum, następnie przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Od 2019 r. jest deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej był posłem w Sejmie (w latach 2005-2019), w tym wicemarszałkiem Sejmu. W latach 2018-2019 pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Kiedy wybory? Kto ma największe szanse na zwycięstwo?

Ostatnie sondaże poparcia dla partii politycznych dają zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy, ale bez samodzielnej większości. Prawie wszystkie badania pokazują, że ani PiS, ani opozycja nie będą w stanie utworzyć rządu bez Konfederacji. Główna batalia rozegra o głosy niezdecydowanych.

Wybory parlamentarne mogą odbyć się w czterech terminach: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada. Według nieoficjalnych doniesień mediów do urn pójdziemy 15 października.