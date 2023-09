Volkswagen Amarok

Amarok nie jest zwyczajnym wołem roboczym. I to nie tylko ze względu na przykuwającą wzrok sylwetkę. Amarok bardzo dobrze sprawdza się podczas codziennych podróży po asfalcie. I pokazuje, że wół roboczy może być nie tylko mocny, lecz także zaskakująco wygodny. Komfort jazdy w przypadku tego pick-upa jest porównywalny z SUV-em, a do tego siedzi się jeszcze wyżej (no, może parkowanie jest trudniejsze; no i trzeba uważać, żeby nie wpakować się w jakąś naprawdę wąską uliczkę).