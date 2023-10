Nowy ambasador Polski na Ukrainie. Szef MSZ wręczył nominację

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Zbigniew Rau wręczył cztery nominacje ambasadorskie.

Jarosław Guzy zostanie nowym ambasadorem Polski na Ukrainie, Aleksander Surdej – w Wietnamie, Andrzej Jasionowski – w Bośni i Hercegowinie, natomiast Jan Pawelec – w Angoli oraz dodatkowych krajach akredytacji: Republice Wysp św. Tomasza i Książęcej, Demokratycznej Republice Konga, Republice Konga, Gabonie oraz Republice Środkowoafrykańskiej.

Nowy ambasador na Ukrainie

Bartosz Cichocki skończył swoją czteroletnią misję jako ambasador Polski na Ukrainie.

Cichocki był jedynym ambasadorem, który podczas rosyjskiego ataku zbrojnego na Kijów cały czas przebywał w ukraińskiej stolicy. Jak twierdził, zostało to bardzo dobrze odebrane przez Ukraińców. – Wielokrotnie słyszałem, że pozostanie ambasadora na Ukrainie się dla nich liczy, że jest to dowód wiary w szanse ich zwycięstwa – mówił polski dyplomata. – Na Ukrainie są Polacy. To dobrzy ludzie, którzy pomagając Ukraińcom, pomagają Polsce. Jeśli tutaj nie zostanie zatrzymana próba odwrócenia porządku przez Rosję, to jej ofiarą będzie w największym stopniu Polska – oznajmił.

Kim jest Jarosław Guzy?

Nowy ambasador Polski na Ukrainie Jarosław Guzy to socjolog i historyk, który w ostatnich latach pełnił funkcję eksperta do spraw polityki międzynarodowej w Polskiej Agencji Prasowej. W latach 90. sprawował stanowisko doradcy ministra obrony narodowej i należał do Ruchu dla Rzeczpospolitej. Od 1996 r. jest członkiem Rady do spraw Współpracy z Regionem Azji i Pacyfiku, a od 1999 r. należy do Rady Polskiego Klubu Atlantyckiego. W okresie opozycji antykomunistycznej był internowany w Darłówku i na Białołęce. Odbył studia na Yale University i staż w Kongresie USA.

Prywatnie jest mężem Agnieszki Romaszewskiej-Guzy, szefowej telewizji Biełsat.

