To oficjalne. Prezydent powierzył Morawieckiemu misję formowania rządu

Uroczystość desygnowania Mateusza Morawieckiego na premiera odbyła się w poniedziałek wieczorem w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent Andrzej Duda najpierw przyjął dymisję poprzedniego rządu Mateusza Morawieckiego. Następnie wręczył politykowi PiS decyzję pozwalającą na kontynuowanie pracy do czasu powołania nowego rządu. – To dla Polski było dobre osiem lat. Będę to powtarzał w nieskończoność – powiedział Andrzej Duda na samym początku.

Prezydent podkreślił sukcesy rządów PiS od 2015 r. – zarówno, gdy premierem była Beata Szydło, jak i wtedy, gdy urząd sprawował Mateusz Morawiecki. Jako osiągnięcia Andrzej Duda wskazał skuteczną walkę z inflacją, zmniejszenie bezrobocia, wdrożenie programów socjalnych oraz rozwój infrastrukturalny kraju.

– Za wszystko dziękuję serdecznie. Pan premier dostał tekę do formowania nowego rządu i wierzę, że to mu się uda – powiedział prezydent podczas uroczystości w Pałacu. Podkreślił, że Mateusz Morawiecki zapewniał go, że jest w stanie utworzyć koalicję rządzącą. – Wierzę, że jeszcze niejedno dobre przed nami – zaznaczył Andrzej Duda.

Premier Morawiecki złożył dymisję rządu

Premier Mateusz Morawiecki złożył w poniedziałek w Sejmie dymisję rządu na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego. — Zgodnie z obyczajem chciałem złożyć na ręce marszałka sprawozdanie i dymisję, a rodakom krótką panoramę ostatnich czterech lat, co udało się zrobić — rozpoczął premier Morawiecki.

Przypomnijmy, że w ramach tzw. pierwszego kroku konstytucyjnego prezydent Andrzej Duda postanowił powierzyć misję sformowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Politycy opozycji uważają, że premier dostał zadanie nie do wykonania i że w nowym parlamencie nikt nie podejmie się koalicji z PiS-em.

Premier Morawiecki podziękował prezydentowi za powierzenie mu zadania sformowania rządu i przyznał, że będzie chciał nakłonić Sejm do poparcia jego rządu.

Morawiecki: O niepodległość trzeba dbać

– Przed chwilą wszyscy ślubowaliśmy wobec Narodu strzec polskiej suwerenności. O niepodległość trzeba dbać, trzeba ją szanować i trzeba o nią zabiegać – mówił premier Morawiecki w swoim pierwszym przemówieniu po złożeniu dymisji.

Dalej polityk podkreślił, że wspólnym mianownikiem rządów Zjednoczonej Prawicy była wiarygodność w realizacji złożonych obietnic. – To wcześniej nie było stosowane w polskiej polityce. Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za powierzenie mi misji tworzenia rządu – kontynuował.

– Mogliśmy realizować naszą politykę społeczną, ponieważ naprawiliśmy budżet państwa. Prowadziliśmy zrównoważoną politykę rozwoju, wzmacnialiśmy bezpieczeństwo Polski oraz wyrównywaliśmy szanse – podkreślał.

