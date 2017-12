Polska jest dziś lepsza

Maciej Pieczyński: „Niosę ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie, i gdzie cię doniosę – nie wiem”. Te słowa nieznanego autora z podziemia zacytował pan podczas swojego pierwszego sejmowego wystąpienia. Dokąd Polskę zaniosła dobra zmiana?

Kornel Morawiecki: Po dwóch latach dobrej zmiany Polska jest lepsza, bardziej solidarna. Poprawiła się sytuacja ekonomiczno-materialna. Polska jest dziś opiekunką tej części Polaków, którym się nie powiodło w nowym ustroju. Transformacja Okrągłego Stołu była dla wybranych. Dla tych, którzy mieli dostęp do wyprzedanych, rozgrabionych majątków, nagromadzonych powojennym wysiłkiem kilku pokoleń. Bo co by złego mówić o PRL, to przecież nie komuniści, ale cały naród odbudowywał swoją stolicę, to zwykli Polacy budowali np. Nową Hutę, która dziś wygląda jak złomowisko. Na często nieuczciwych, a w większości niesprawiedliwych transakcjach wzbogaciły się wąskie warstwy elit. PiS przez dwa lata rządów zrobił wiele, by wyrównać szanse w społeczeństwie, choćby poprzez program „500+”, wyższą stawkę godzinową, obniżenie wieku emerytalnego czy podwyższenie minimalnej emerytury – to gesty w kierunku tych ludzi, dla których Polska przez ostatnich 25 lat była nie matką, lecz macochą.