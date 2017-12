Dzień przed Wigilią znaleziono noworodka w oknie życia. Dziewczynka ma już imię

Niemowlę od razu trafiło na oddział neonatologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, gdzie będzie oczekiwać na adopcję. Jak potwierdzają lekarze, dziecko jest w dobrym stanie, a osoba, która zostawiła dziewczynkę w oknie życia zadbała, aby ta była ciepło ubrana.

Przy noworodku nie znaleziono żadnej karteczki, ani informacji o rodzicach dziecka czy powodach zostawienia jej w oknie życia. Dziecka ma prawdopodobnie kilka dni.

Jak podał serwis legnica.gosc.pl, niemowlę pozostawiono w oknie w sobotę 23 grudnia o godzinie 17.50. Dziewczynka ze względu na dzień w jaki ją znaleziono otrzymała imię Ewa.

Okna życia ratują dzieci

To już trzecie dziecko zostawione w legnickim oknie życia, a sam pomysł okien życia powstał prawie 11 lat temu w Krakowie. Obecnie w całym kraju takich okien jest ponad 50.

Okno życia to specjalnie przygotowane miejsce umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, anonimowe, bezpieczne pozostawienie dziecka, tak by natychmiast otrzymało ono opiekę. Po otwarciu uruchamia się alarm, który dyskretnie zawiadamia opiekunki. Noworodek umieszczany jest wówczas w inkubatorze do czasu przyjazdu karetki, która zabiera go do szpitala, gdzie przechodzi badania, a następnie kierowany jest do pogotowia rodzinnego.