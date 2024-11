Wysłannicy Trumpa w Warszawie. Trzaskowski zamieścił zdjęcie

Delegacja współpracowników Donalda Trumpa, w tym były sekretarz do spraw armii oraz dwóch emerytowanych generałów, przybyła do Warszawy, gdzie spotkała się w czwartek z prezydentem RP Andrzejem Dudą, a także prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

Wysłannicy Trumpa w Warszawie. Trzaskowski: To nasza racja stanu

Wieczorem Trzaskowski zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z byłym sekretarzem ds. armii Ryanem D. McCarthy'm i emerytowanym generałem Jamesem McConville'm., dziękując im za spotkanie.

"W interesie Polski jest przekonywanie wszystkich, którzy mają wpływ na przyszłą amerykańską administrację w Waszyngtonie, że utrzymanie zaangażowania we wspieranie Ukrainy jest konieczne dla stabilności kontynentu i wzmacniania bezpieczeństwa Polski. To nasza racja stanu" – napisał Trzaskowski.

Tomczyk: Amerykanie spotykają się z człowiekiem, który być może za chwilę zostanie następnym prezydentem

Jak ocenił wcześniej wiceszef MON Cezary Tomczyk (KO), ta wizyta "pokazuje, że Amerykanie są bardzo dalekowzroczni".

– Co tu dużo mówić – spotykają się z politykiem koalicji rządzącej i politykiem opozycji, a jednocześnie z urzędującym prezydentem, i z człowiekiem, który być może za chwilę, jeśli wyborcy tak zdecydują, zostanie następnym prezydentem – zaznaczył, nawiązując do tego, że Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski zmierzą się w prezydenckich prawyborach w Koalicji Obywatelskiej.

Według Tomczyka spotkanie "świadczy o tym, że Amerykanie bardzo poważnie podchodzą do Polski, przygotowują swoją ofertę strategiczną dla tej części Europy i że Polska jest jej częścią".

W ocenie wiceszefa MON "najważniejsi generałowie armii USA – którzy są też, co tu dużo mówić, amerykańskimi bohaterami, weteranami między innymi z Afganistanu" wezmą udział w spotkaniu, by "te tezy od najważniejszych polskich polityków zebrać i zawieźć je do Ameryki, do prezydenta Trumpa".

