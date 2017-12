Kolejny wypadek w Tatrach. Zginął 25-letni Polak

Ratownicy ostrzegają, że w wyższych partiach gór, warunki do wspinaczki są bardzo trudne, szlaki są oblodzone i łatwo jest się ześlizgnąć. TOPR zaleca, aby świąteczne wyjścia w góry ograniczyć do tatrzańskich dolin i do każdego wyjścia odpowiednio się przygotować. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

Seria wypadków po słowackiej stronie

Wczoraj, w pierwszy dzień świąt, na tatrzańskich szlakach zginęła 25-letnia turystka z Czech oraz Słowacki turysta – towarzysz mężczyzny również ześlizgnął się ze stoku ale przeżył.

Dzisiaj o godzinie 5 rano, w wyniku kolejnego wypadku, zmarł Polak, który wraz z grupą przyjaciół podchodził Doliną Małej Zimnej Wody. Po tym jak 25-latek ześlizgnął się po stromym stoku, ratownikom zajęło godzinę, aby go odnaleźć. Pomimo udzielonej mężczyźnie pomocy, 25-latek zmarł na skutek obrażeń wywołanych zsunięciem się ze stoku.