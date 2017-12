Internet śmieje się ze spotu Platformy. "Widać rękę strategów Komorowskiego"

Film opublikowany na YouTube przedstawia kobietą rozmawiającą przez telefon, która skarży się swojej matce, że robiąc świąteczne zakupy, nie wystarczyło jej pieniędzy na wszystkie produkty. – Święta - dla jednych 500 plus, dla innych - minus 500. Jakoś damy radę – komentuje narrator spotu. Wideo kończy się hasłem: "Wszystkim życzymy wesołych świąt, wam też drogi PiSie".

W drugiej wersji klipu rozmowa kobiety z matką jest dużo dłuższa. Słyszymy w niej m.in. o wysokich cenach jaj, ojcze dyrektorze (Tadeuszu Rydzyku – red.) i słynnym spocie Ministerstwa Zdrowia z królikami. – Wszystkich, którzy odlecieli i tym, którzy trwają przy swoim, zdrowych i wesołych świąt życzy Platforma Obywatelska – mówi narrator.

Świąteczny spot PO wywołał falę komentarzy. "To świetne jest. Przy najwyższych od 27 lat wskaźnikach zadowolenia i optymizmu konsumenckiego PO wybiera bezbłędnie linię ataku. Widać rękę strategów, którzy robili kampanię Komorowskiego" – napisał na Twitterze Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy". Z kolei Łukasz Warzecha uważa, że "każdy normalny człowiek" wyłączy ten film po 20 sekundach. "Nie wierzę, po prostu nie wierzę, że Platforma komuś za to zapłaciła" – dodaje blogerka Kataryna.