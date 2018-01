Sukces komisji weryfikacyjnej. Andrzej Waltz zwróci 5 mln zł za kamienicę przy Noakowskiego 16

Komisja weryfikacyjna stwierdziła, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16, została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł.

Co ciekawe, według decyzji, mąż prezydent Warszawy ma zwrócić ok. miliona złotych. On sam deklaruje chęć zwrotu 5 milionów. Jak powiedział portalowi DoRzeczy.pl członek komisji weryfikacyjnej Jan Mosiński, oznacza to, że Andrzej Waltz chce zwrócić część kwoty także innych beneficjentów.

Jednocześnie Andrzej Waltz ma zamiar zaskarżyć decyzję komisji weryfikacyjnej do sądu administracyjnego. "Działając w imieniu własnym oświadcza, że zamierza wykorzystać środki zaskarżenia odwołując się w całości od decyzji" – stwierdził Waltz w piśmie skierowanym do komisji weryfikacyjnej.

"Jednak w celu uniknięcia bezpodstawnego przymusu (postępowania egzekucyjnego) zamierzam spełnić przedmiotowe świadczenie orzeczone nieprawomocnymi decyzjami z uwagi na opatrzenie ich rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 4111 pkt 1k.c.). Proszę o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być wykonany przelew środków" – czytamy dalej.