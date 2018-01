Sakiewicz: Prezydent był beneficjentem sprawy smoleńskiej

– Prezydent zaryzykował, że wyjaśnianie przyczyn tej tragedii nie będzie kontynuowane. Sam nic nie zrobił dla prawdy o tym, co się wydarzyło 10 kwietnia. A przecież był beneficjentem sprawy smoleńskiej. Byłby politykiem kompletnie nierozpoznawalnym, gdyby nie to, że wystąpił w filmie „Mgła”. Wcześniej nikt go nie znał – powiedział w wywiadzie dla "Do Rzeczy" Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej".

Wypowiedź Tomasza Sakiewicza wzbudziła na Twitterze duże emocje. Cały wywiad w najnowszym "Do Rzeczy".