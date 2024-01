Przetrwała "czystki" w TVP. W internecie zawrzało. "Należy ją usunąć"

Rewolucja w mediach publicznych rozpoczęła się 20 grudnia. Minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał wówczas prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji.

Dziś już wiadomo, że większość dziennikarzy Telewizji Polskiej nie pojawi się już na antenach TVP. Media donoszą z kolei o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Elżbieta Żywioł zostaje w TVP. Ostre komentarze w sieci

Okazuje się, że nie wszyscy dziennikarze stracili pracę. Swoją posadę zachowała Elżbieta Żywioł, która jest, jak dotąd, jedyną prezenterką "starego" TVP Info, która powróciła na antenę. Jej widok na ekranach telewizorów wywołał silne emocje i burzę w mediach społecznościowych.

"Pierwsze błędy personalne Koalicji. Na antenie TVP info pozostawiono propagandystkę Elżbietę Żywioł, która przez lata szczuła na opozycję. Nie ma zgody na takie decyzje" – napisali twórcy jednego z lewicowych profili na portalu X, oznaczając we wpisie obecnego ministra kultury, Bartłomieja Sienkiewicza.

"To plucie w twarz prawdziwym dziennikarzom"; "Coś mi się wydaje, że to pierwszy i ostatni dyżur EŻ w neoTVP Info"; "Należy ją usunąć. Jest wiele zdolnych dziewczyn, młodych dziennikarek" – można przeczytać pod postem na X.

"Zostawić i niech czyta e-maile Dworczyka, w propagandzie jest wytresowana, zwolnić za jakiś czas"; "To może dobry chwyt psychologiczny. Widzowie pisowscy zaczną słuchać prawdy od swoich"; "Ja bym ich potrzymał 3-4 miesiące i dopiero wywalił. Niektórzy z elektoratu PiS nie oglądają, ponieważ nie ma ich "dziennikarzy". Myślę, że to dobry, taktyczny ruch" – pisali inni internauci.

Dziennikarz WP atakuje prezenterkę TVP Info. "Twarze propagandy PiS"

O wpis na temat powrotu Żywioł do TVP Info pokusił się również dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski. To, co napisał wywołało niemałe poruszenie.

"W odmienionym TVP Info, twarze propagandy PiS. Elżbiecie Żywioł nie przeszkadzały paski i szczucie. Dzisiaj @EZywiol objawiła się na antenie @tvp_info. Nagle przypomniała sobie o standardach dziennikarskich?" – napisał Michalski na X.

"Ale wiesz, że Ty właśnie „szczujesz” na kobietę?!"; "W końcu i Pan dostanie fuchę, spokojnie, cierpliwości, ładnie się Pan codziennie „stara” i wykonuje gotowość. Może Pan poprowadzi kącik kulinarny w "Pytaniu na śniadanie""; "TVP Info nie jest odmienione, tylko nielegalnie przejęte"; "Brawo za ostrzeżenie. Za dobrą pod*ebkę będzie uścisk dłoni Szymona. Jeszcze dwóch wyśledzonych nieprawomyślnych i będziesz mu mógł buty zawiązać" – czytamy w komentarzach.

"Czy Pan ma jakiś kompleks? Szczuje Pan na kobietę i ewidentnie mam wrażenie, że Panu jakoś dziwnie żal, że Pana tam nikt nie chce…" – zareagował były rzecznik rządu Rafał Bochenek.

