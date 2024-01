Tak wyglądał debiut Miłosza Kłeczka w TV Republika. "Miło już było"

O swoim przejściu do Telewizji Republika Miłosz Kłeczek poinformował w mediach społecznościowych we wtorek po południu.

Znany dziennikarz TVP dołącza do Telewizji Republika

"Wracam na antenę, zapraszam do Telewizji Republika dzisiaj 18:20. Liczę na Państwa codziennie" – napisał dziennikarz. Do wpisu dodał zdjęcie na którym pozuje razem z szefem stacji, Tomaszem Sakiewiczem, a także dziennikarzem TV Republika Michałem Rachoniem.

Do czasu przejęcia mediów publicznych przez nowy zarząd, nieuznawany przez wskazanego przez Radę Mediów Narodowych na prezesa TVP Michała Adamczyka, Kłeczek był jedną z gwiazd TVP Info. Prowadził wywiady z politykami, relacjonował obrady Sejmu, a także był jednym z gospodarzy niedzielnego programu publicystycznego "Woronicza 17".

Debiut Miłosza Kłeczka w TV Republika. Wygłosił oświadczenie do widzów

Miłosz Kłeczek zadebiutował na antenie TV Republika we wtorek po godz. 18.00, prowadził pasmo specjalne. Zanim rozpoczął rozmowę z gościem, wygłosił krótkie oświadczenie.

– Witam serdecznie. Miłosz Kłeczek zaprasza na rozmowę polityczną, ale nie tylko. Kilka słów wstępu, zgodnie z obietnicą wracam na antenę, na antenę Telewizji Republika i dalej będę robił tę pracę, którą wykonywałem dla państwa i dzięki państwu przez ostatnie lata – mówił.

– Szanowni państwo, no to mamy wstęp za sobą. Miło już było – dodał, szybko przechodząc do jednego ze swoich gości w studiu – posła Trzeciej Drogi Jarosława Rzepy.

– Pytanie do pana posła Rzepy – czy panu nie wstyd za to, co się teraz dzieje? – zwrócił się do polityka z koalicji rządzącej.

– Pan poseł Rzepa swoją twarzą firmuje koalicję 13 grudnia, na której czele stanął Donald Tusk. Jeżeli jeszcze jakieś wątpliwości pan poseł ma, to ja przypomnę słowa Donalda Tuska. Bo ja się wstydzę za takiego szefa rządu – wyjaśnił Kłeczek.

