Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika. "Prezydent zwróci się do głów państw"

We wtorek wieczorem policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. Były szef MSWiA i były szef CBA Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali zatrzymani.

W tym czasie prezydent Andrzej Duda przebywał w Belwederze, gdzie spotkał się z przedstawicielami społeczności białoruskiej i liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

"Prezydent zwróci się do głów państw"

– Goście prezydenta Andrzeja Dudy, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, zostali zatrzymani w siedzibie głowy państwa. Mimo moich uprzedzeń, że jestem na miejscu, nie okazano mi żadnego pisma. Dokument pojawił się po wyprowadzeniu posłów. Została naruszona godność państwa. To wtargnięcie policji, to coś, co nie powinno mieć miejsca. I pokazuje, jakie standardy zaczynają panować w Polsce. Jesteśmy tym oburzeni. To niedopuszczalne – oznajmiła na antenie TV Trwam szefowa Kancelarii Prezydenta.

– Mamy do czynienia z zatrzymaniem czynnych polityków, osób, których dotknęła zemsta polityczna – dodała.

– Prezydent Andrzej Duda działał, działa i będzie działać zgodnie z prawem. Mamy do czynienia z kwestionowaniem zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej – oświadczyła Grażyna Ignaczak-Bandych.

– Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zwróci się do głów państw i instytucji międzynarodowych z pismem, że mamy do czynienia z łamaniem prawa i konstytucji – poinformowała prezydencka minister.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Byli szefowie CBA zostali skazani prawomocnym wyrokiem na karę więzienia za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (po wyroku nieprawomocnym). – Ułaskawienie, którego dokonał pan prezydent, jest zgodne z prawem. Kiedy pan prezydent podejmował tę decyzję w 2015 r., został dokonany bardzo wnikliwy przegląd stanowiska poważnych autorytetów. Zdania były podzielone, ale były również bardzo poważne głosy, które wskazywały jasno, że ułaskawienie obejmuje także tzw. abolicję indywidualną – wyjaśniła na antenie Radia Zet Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta.

Kamiński i Wąsik nie uznają ani werdyktu sądu, ani decyzji o wygaszeniu im mandatów poselskich.

