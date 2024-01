Przejęcie mediów publicznych. Nagły ruch Rady Mediów Narodowych

O decyzji RMN poinformował jej członek Marek Rutka.

"Rada Mediów Narodowych głosami 3/2 rozszerzyła nieistniejący zarząd TVP do dwóch osób. Tym samym liczba neoprezesów okupujących Plac Powstańców zwiększyła się o 100%. Jak widać gdzieś ilostan działaczy... ubywa, gdzieś przybywa" – napisał polityk na swoim koncie w serwisie X.

Z kolei Joanna Lichocka, również członek RMN przekazała w rozmowie z PAP, że nowym członkiem zarządu Telewizji Publicznej został Tomasz Owsiński, dotychczasowy szefa portalu TVP info. Owsiński ma wspierać Michała Adamczyka w "przywracaniu ładu korporacyjnego".

Zmiany w mediach publicznych

Proces zmian w mediach publicznych rozpoczął się od decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który 20 grudnia 2023 roku odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

Tydzień później Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił postawienie w stan likwidacji Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej oraz 17 spółek zarządzających regionalnymi rozgłośniami publicznymi. Argumentował to wetem prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy okołobudżetowej, w której zapisano możliwość przekazania do 3 mld zł spółkom mediów państwowych.

26 grudnia Rada Mediów Narodowych powołała nowego prezesa TVP. Został nim Michał Adamczyk.

W środę 10 stycznia Krajowy Rejestr Sądowy odmówił wpisania nowych członków rady nadzorczej Telewizji Polskiej powołanych przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza oraz Tomasza Syguta jako prezesa spółki.

Zgodnie z procedurą czynności wpisu dokonuje referendarz sądowy. W uzasadnieniu referendarz sądowy uzasadnił, że obie decyzje „zostały podjęte przez organ nieuprawniony zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami UKRRiTV (Ustawy o radiofonii i telewizji – przyp.), a także, z uwagi na zapisy statutu TVP, zgodnie z przepisami samego KSH (Kodeksu spółek handlowych – przyp.)”.

