"Spotkaliśmy się z dużą życzliwością". Rezydenci po rozmowach z ministrem zdrowia

Przedstawiciel rezydentów przekazał nam, że po trudnych relacjach z poprzednim ministrem zdrowia, Konstantym Radziwiłłem, medykom udało się nawiązać konstruktywny dialog z nowym szefem resortu.

– W rozmowach z panem ministrem Radziwiłłem zabrakło wzajemnego zaufania. Nawarstwił się pewien konflikt. Tymczasem tutaj wydaje się, że uda się to zaufanie odbudować. Pan minister podszedł do nas z dużą otwartością i zrozumieniem, bo wie, że problemy które podejmujemy, to są po prostu problemy pacjentów – poinformował Jankowski po piątkowym spotkaniu z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim.

Rozmowy trwały ponad 5 godzin. Jak mówi nam Jankowski, było to wynikiem tego, że w trakcie rozmów pojawiła się szansa spełnienia najważniejszego postulatu rezydentów, czyli wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.

– Rozmawialiśmy również o poprawie warunków płacy i pracy, o skróceniu kolejek, o zmniejszeniu biurokracji. Staraliśmy się również skonkretyzować, jak to miałoby wyglądać – mówi Jankowski.

Dialog będzie kontynuowany

Po spotkaniu również i rządowa strona sporu wydawała się zadowolona z przeprowadzonych rozmów.

– Pojawiło się światełko w tunelu – przekazał mediom minister Szumowski, zapewniając, że rozmowy z lekarzami będą kontynuowane.

Właśnie ze względu a fakt, że rozmowy nie zostały jeszcze zakończone, obie strony podjęły decyzję o nieujawnianiu mediom konkretnych ustaleń.

– Jako że trwają negocjacje, to umówiliśmy się, że nie będziemy ujawniać konkretnych propozycji. Właśnie dla dobra porozumienia. Wydaje się jednak, że te propozycje, które padły, są naprawdę warte rozważenia – zapewnia Jankowski.

Było to pierwsze spotkanie nowego szefa resortu z młodymi lekarzami, którzy od miesięcy protestują i domagają się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia.