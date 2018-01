Trwa konwencja PSL. Kosiniak: Kłusownicy polityczni przegrali

"Bohaterowie prawdziwej Polski"

W pierwszej części konwencji głos zabierali nie politycy, a zwykli ludzie – m.in. sołtys, strażnik, lekarz, lekarz, rolnik czy nauczyciel.

– Tak naprawdę brawa dla tych co zabierali głos przede mną. Zaskoczyła was pewnie ta konwencja, że to nie politycy na pierwszym planie, liderzy, parlamentarzyści, ale bohaterowie dnia codziennego, nasi sąsiedzi, samorządowcy, zwykli ludzie którzy swoją ciężką pracą każdego dnia udowadniają jak potrafią służyć ludziom, a robią to dobrze jako nauczyciele, sportowcy, rolnicy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, samorządowcy. Bohaterowie prawdziwej Polski – wskazał szef Ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz.

"PSL jest i będzie"

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że jego formacje idzie w najbliższych wyborach samorządowych po zwycięstwo: – Przeciwko nam wytoczono najmocniejsze działa. Rzucają kalumnie, oszczerstwa, straszą. Dziś po raz kolejny jak to miało już miejsce wielokrotnie chcieli zawołać: nie ma PSL, zakomunikować że nie ma ruchu ludowego. I znów przegrywają. PSL jest i będzie.

– Jeżeli komuś rozum odebrało i dał się złapać w sidła politycznych kłusowników, idzie już samotną drogą. Ale chcę wam zakomunikować jedno, wszystkim kłusownikom politycznym: nie udało wam się w dniu naszego święta, kiedy mamy konwencję samorządową, rozbić klubu PSL. Przegraliście, kłusownicy polityczni – dodał lider PSL.

Emerytura bez podatku, bliższa współpraca z UE

Jeden z postulatów, jakie wybrzmiały podczas konwencji w Kraśniku, to projekt emerytury bez składek i podatków. – Emeryci i renciści swoje podatki już zapłacili. Oni chcą godnej emerytury. Chcemy żeby udział z VAT trafiał do samorządów, żeby marszałek województwa, sejmik był prawdziwym gospodarzem regionu, a nie ciągle przesuwanie liny między wojewodą a marszałkiem – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ludowcy proponują także m. in. wprowadzenie ciepłego posiłku w każdej szkole oraz projekt "godzina dla rodziny". PSL zaznacza, że chce budować silną więź Polski z Unią Europejską.