Akcja GOPR-u w rejonie Babiej Góry. Uratowano pięć osób

Odnalezieni turyści to dwie kobiety i trzech mężczyzn w wieku od 25 do 36 lat. Turyści są wychłodzeni, ale nie mają odmrożeń i nic poważnego im się nie stało. O własnych siłach schodzą z ratownikami do Przełęczy Krowiarki.

Po zdobyciu Babiej Góry grupa zabłądziła i nie potrafiła znaleźć drogi powrotnej.