PiS wnioskuje o informację szefa MSWiA nt. działań podjętych po materiale o neonazistach

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek do Marszałka Sejmu o uzupełnienie porządku posiedzenia Sejmu o punkt dotyczący informacji szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa.

Informację tę przekazała za pośrednictwem Twittera rzecznik PiS Beata Mazurek. We wniosku skierowanym przez Ryszarda Terleckiego do Marka Kuchcińskiego w sposób szczególny położony jest nacisk na informację dotyczącą działań podjętych w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi na temat stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Szef klubu PiS prosi o rozpatrzenie tego punktu jako pierwszego 25 stycznia 2018 roku.

