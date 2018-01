Przeskok do biznesu

Zimowe sporty same w sobie są wielkim biznesem. Żeby się o tym przekonać, wystarczyło wejść do jednego z wielkich sportowych sklepów w stolicy w weekend, w którym dla dzieci z Mazowsza rozpoczynały się ferie. Tłumy ludzi chwytały z półek jak leci: narty, snowboardy, sanki, a do tego dziesiątki akcesoriów i ubrań, oczywiście w najmodniejsze wzory sezonu. Nie powinno dziwić, że w ten wielki nurt próbują wpasować się sportowcy zajmujący się zimowymi dyscyplinami. Zwłaszcza że oni nie mogą liczyć na gigantyczne zarobki, tak jak zawodnicy uprawiający inne sporty.