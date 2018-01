Stajemy się społeczeństwem rentierów

Stefan Sękowski: O walce z nierównościami dużo mówi rządzący obecnie PiS. Jak ona mu wychodzi?

Dr. Paweł Bukowski: Dużym problemem w Polsce jest brak dostępu do danych, np. podatkowych, czy bardziej otwartej polityki Głównego Urzędu Statystycznego. To ułatwiłoby nam odpowiedź na to pytanie. Mogę więc głównie spekulować. Na pewno „500+” pomogło ludziom z marginesu społecznego. Odwrócenie reformy edukacji jest z kolei krokiem w złą stronę. Może wpłynąć na wzrost nierówności szans. Obniżenie wieku emerytalnego pomoże wielu osobom, które mają niski dochód lub które wypadły z rynku pracy. Jednak z drugiej strony w przyszłości

zwiększy nierówności, bo osoby, które będą chciały pracować dłużej, będą miały wyższe emerytury. Także zniesienie 30-krotności [przy składkach ZUS – przyp. red.] będzie miało na to wpływ. Spodziewam się więcej po partii, która wypisała walkę z nierównościami na swoich sztandarach.