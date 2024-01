Wygaszenie mandatów Kamińskiego i Wąsika. PKW: Hołownia ma przedstawić podstawę prawną

– Nie będziemy w żaden sposób szykanować panów Kamińskiego i Wąsika. Straż Marszałkowska wie, że nie powinni znajdować się na sali obrad i zakładam, że się na tej sali nie znajdą. Jako byli posłowie mają prawo wyrobić sobie specjalną legitymację. Gorąco do tego zachęcam – powiedział Szymon Hołownia pytany o to, czy politycy PiS, którzy opuścili we wtorek areszt, zostaną wpuszczeni na salę obrad i dopuszczeni do pracy posłów.

Wcześniej marszałek Sejmu zwrócił się do PKW o wskazanie kolejnych na liście osób, które powinny objąć mandaty po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Hołownia twierdzi bowiem, że doszło do skutecznego wygaszenia mandatów Kamińskiego i Wąsika.

Odpowiedź PKW. Pytanie o podstawę prawną

"Państwowa Komisja Wyborcza, odnosząc się do pisma Pana Marszałka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wniosku o podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o kolejnych kandydatach z tej samej listy kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów – po osobie Pana posła Macieja Romana Wąsika, oraz w nawiązaniu do treści postanowienia Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 5 stycznia 2024 r. sygn. akt I NSW 1268/23 – zwraca się z wnioskiem o wskazanie, czy Pan Marszałek podtrzymuje przedmiotowy wniosek. Jeśli tak – Państwowa Komisja Wyborcza wnosi o wskazanie podstawy faktycznej i prawnej, na której opiera przedmiotowy wniosek" – czytamy w piśmie skierowanym przez szefa PKW Sylwestra Marciniaka do marszałka Szymon Hołowni.

Drugie pismo dotyczy Mariusza Kamińskiego. "Państwowa Komisja Wyborcza, odnosząc się do pisma Pana Marszałka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wniosku o podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o kolejnych kandydatach z tej samej listy kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów – po osobie Pana posła Mariusza Kamińskiego, a także w nawiązaniu do treści postanowień Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 5 stycznia 2024 r. sygn. akt I NSW 1267/23 oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 stycznia 2024 r. sygn. akt II PUO 2/24, zwraca się z wnioskiem o wskazanie, czy Pan Marszałek podtrzymuje przedmiotowy wniosek. Jeśli tak – Państwowa Komisja Wyborcza wnosi o wskazanie podstawy faktycznej i prawnej, na której opiera przedmiotowy wniosek, skoro postanowienia Sądu Najwyższego są sprzeczne" – napisał Sylwester Marciniak.

twitter

Prezydent: Panowie są ułaskawieni

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił we wtorek przebywających w zakładach karnych i skazanych prawomocnym wyrokiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jako pierwszy zakład karny opuścił Kamiński, następnie Wąsik. Byli szefowie CBA spędzili za kratkami 15 dni.

– Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do pana ministra, prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej – powiedział prezydent podczas oświadczenia.

Wcześniej Adam Bodnar rekomendował o nieskorzystanie z prawa łaski, ale opinia PG nie jest wiążąca dla prezydenta.

– Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta RP i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego – zaapelował do Bodnara Duda.

Kamiński i Wąsik wrócą do Sejmu?

Pod znakiem zapytania stoi udział Kamińskiego i Wąsika w posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w czwartek. Marszałek Szymon Hołownia wygasił ich mandaty poselskie, a dwie izby Sądu Najwyższego wydały w tej sprawie dwa sprzeczne rozstrzygnięcia.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak pytany, co stanie się, jeśli skazani politycy PiS będą chcieli wziąć udział w obradach Sejmu stwierdził, że "Straż Marszałkowska umie się zachować".

Czytaj też:

Aktorka zgorszona decyzją prezydenta. "Inny gatunek istnienia"Czytaj też:

"Mamy kilka spraw do wyjaśnienia". Wąsik zabiera głos po wyjściu z więzienia