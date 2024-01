"Do usłyszenia w lepszych czasach". Dziennikarz odszedł z Radia Zachód w geście sprzeciwu

Radio Zachód to regionalna rozgłośnia Polskiego Radia z siedzibą w Zielonej Górze. Likwidatorem stacji, a jednocześnie jej naczelnym, został Michał Iwanowski. Szybko przeszedł do zmian personalnych.

W ubiegłym tygodniu zwolniono grupę dziennikarzy. Jak podał tysol.pl, wypowiedzenia z pracy otrzymali pracownicy członkowie i działacze zakładowej Solidarności: Łukasz Brodzik, przewodniczący KZ NSZZ "S", Marek Poniedziałek członek KZ NSZZ "S" i Adam Ruszczyński. W piśmie, które otrzymał Brodzik wskazano, że podstawą rozwiązania umowy jest po pierwsze likwidacja Spółki "Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód", po drugie zaś "nienależyte wykonywanie powierzonych (...) obowiązków pracowniczych", czyli nie dochowanie należytych standardów, wśród których pracodawca wymieniono m.in. pluralizm, bezstronność, wyważenie i niezależność przy wykonywaniu usług informacyjnych. Jednak decyzja o zwolnieniu tych osób jest odczytywana przez wielu w kontekście przeprowadzania politycznej czystki.

Mocne słowa dziennikarza

W geście protestu z Radia Zachód postanowił samodzielnie odejść inny redaktor, Janusz Młyński (zajmował się kulturą, ale prowadził też audycję "Otwarty mikrofon").

– I to wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Andrzej Gruszka, który żegna się z Państwem na krótko i Janusz Młyński. Ja żegnam się z Państwem na dłużej, bowiem na skutek w moim rozumieniu bezzasadnego i bezprawnego zwolnienia z pracy moich kolegów redakcyjnych – Łukasza Brodzika, Marka Poniedziałka i Adama Ruszczyńskiego – nie wyobrażam sobie dalszej współpracy z obecnym, powołanym w sposób urągający jakimkolwiek zasadom i kulturze prawnej kierownictwem Radia Zachód. Do usłyszenia zatem w lepszych czasach – powiedział Młyński w swojej ostatniej audycji.

