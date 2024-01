Apel 37 sędziów SN do Dudy, Bodnara i Hołowni. Nie chcą Manowskiej

Grupa najdłużej orzekających sędziów wystosowała apel do "osób pełniących funkcje Pierwszego Prezesa i Prezesów, kierujących pracami izb Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej o ustąpienie z zajmowanych stanowisk".

Grupa sędziów chce odejścia Manowskiej. Piszą do Dudy, Bodnara i Hołowni

Sygnatariusze pisma w swoim apelu skierowanym m.in. do prezydenta, marszałka Sejmu Szymona Hołowni i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara żądają, aby kierująca Sądem Najwyższym Małgorzata Manowska pilnie zrzekła się stanowiska I Prezesa SN, ponieważ – jak twierdzą – została powołana z naruszeniem przepisów.

Sędziowie domagają się jednocześnie, żeby wszyscy "neosędziowie", w tym prezesi izb SN powstrzymali się od orzekania, ponieważ są ich zdaniem wadliwie powołani. Chcą również rozwiązania, jak to określają, obu neoizb Sądu Najwyższego. Chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, jako działających sprzecznie z konstytucją, prawem unijnym i międzynarodowym.

Jak piszą sędziowie: "wzywamy: osoby pełniące funkcje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesów kierujących pracami Izby Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do ustąpienia ze sprawowanych stanowisk". Chcą także, aby "osoby powołane do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r. do powstrzymania się od orzekania i pełnienia funkcji, które objęły w Sądzie Najwyższym".

Sędziowie apelują do organów państwa

Sędziowie apelują o reformy w sądownictwie i jak wskazują, ich celem jest przywrócenie praworządności. Wzywają "organy Państwa odpowiedzialne za przygotowanie i przebieg procesu legislacyjnego do niezwłocznego podjęcia działań, które usuną zagrażające prawom i wolnościom obywatelskim naruszenia praworządności w zakresie organizacji i działania sądów, w tym Sądu Najwyższego".

Grupa sędziów pisze ponadto, że prezes Manowska odmawia zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN uzasadniając to przepisami w zakresie zwalczania epidemii. Jak tłumaczą, wystosowanie oficjalnego apelu traktują w związku z tym jako jedyną formę, w jakiej mogą wypowiedzieć się w istotnych społecznie kwestiach.