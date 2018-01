SN nie zgodził się na przeniesienie sprawy dot. ojca Ziobry do innego sądu

Z informacji przekazanej serwisowi Onet.pl przez Sąd Najwyższy wynika, że SN wskazał, iż znaczna część argumentów mających przemawiać za przekazaniem tej sprawy do innego sądu, dotyczy faktu odwołania przez Ministra Sprawiedliwości Prezesa oraz Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie. "Sąd zauważył, że odwołanie to jest odbierane przez oskarżonych oraz część opinii publicznej, jako próba wywarcia przez MS pośredniego wpływu na sędziów wyznaczonych do składu orzekającego w postępowaniu odwoławczym w niniejszej sprawie" – poinformowano.

Przypomnijmy, że 30 listopada ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Krakowie poinformował, że będzie wnioskował do SN o przeniesienie sprawy dotyczącej śmierci ojca Zbigniewa Ziobry do innego sądu. Prokuratura zapowiedziała wówczas, że nie będzie sprzeciwiała się wnioskowi sądu. Do stanowiska prokuratury przychylił się pełnomocnik oskarżyciel posiłkowej, Krystyny Kornickiej-Ziobro.

Obrońcy lekarzy przekonywali wówczas, że zamieszanie medialne i inne wydarzenia dot. sądów w Krakowie nie powinny motywować decyzji o przekazaniu sprawy do innego sądu.

Sprawa krakowskich lekarzy, których rodzina ministra Zbigniewa Ziobry oskarża o przyczynienie się do śmierci Jerzego Ziobry, trwa od jedenastu lat.