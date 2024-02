"Nowa" TVP poszukuje paskowego. "Trudna i odpowiedzialna praca"

Ogłoszenie o pracy dla "paskowego" opublikował na swoim profilu na Facebooku Paweł Moskalewicz, zastępca szefa TAI ds. TVP Info. "Nie wiecie, o co chodzi? To przypomnijcie sobie tzw. paski grozy" –napisał Moskalewicz. "No więc szukam na tę funkcję, ale w nowej, odświeżonej, uczciwej i informacyjnej formie" – wskazał.

Serwis Press cytuje szefa "nowej" TAI, Grzegorza Sajóra. – Chcielibyśmy mieć jak najwięcej ludzi gotowych pracować na tym stanowisku. To trudna i odpowiedzialna praca. Polega na uważnym śledzeniu programu i wpisywaniu kluczowych cytatów z wypowiedzi gości i informacji o najważniejszych wydarzeniach. Sam się tym kiedyś zajmowałem. Dyżury trwają po sześć godzin i przez ten czas trzeba być maksymalnie skoncentrowanym – mówi.

Co z pieniędzmi z abonamentu dla TVP? KRRiT: Problemy z misją publiczną

Wskazany przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza na likwidatora TVP Daniel Gorgosz, wezwał przewodniczącego KRRiT do bezzwłocznego przekazania spółce wpływów z opłat abonamentowych. Chodzi o prawie 40 mln zł. Gorgosz wystosował pismo do szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Wcześniej jednak, 10 stycznia, KRRiT przyjęła uchwałę, w której przesunęła termin wypłaty środków z wpływów abonamentowych dla mediów na 12 lutego br. Rada uzasadniła to "chaosem prawnym powstałym w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji wywołanym decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego". Według likwidatora TVP, uchwała jest "rażącym naruszeniem prawa" – zarówno pod względem podstaw prawnych, jak i motywów.

Przewodniczący Rady, Maciej Świrski, stawia sprawę jasno – Daniel Gorgosz nie jest uprawniony, aby występować w imieniu TVP, a więc jego pismo nie zostanie rozpoznane. W środę rano Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w obszernym komunikacie oceniła po przeprowadzonym monitoringu, że "TVP nie wywiązywała się z realizowania misji publicznej, ponieważ od 20 grudnia 2023 nie rozpowszechniała programów TVP3 Regionalna i programów tworzonych przez 16 Oddziałów Regionalnych Telewizji Polskiej, TVP Info i TVP World". W oświadczeniu czytamy także, że telewizja publiczna "nie dostarczała odbiorcom zaplanowanych głównych audycji informacyjnych, publicystycznych oraz usług".

Jak zauważono, zgodnie z Kartą Powinności na lata 2020-2024, ustaloną z Krajową Radą, nadawca powinien stale emitować 39 stacji, m.in. te, których nadawanie przerwano 20 grudnia. Poza tym w dokumencie wskazana jest konieczność zapewnienia odbiorcom dostępu do platform internetowych: TVP VOD, tvp.info, regiony.tvp.pl i aplikację TVP GO.

Przypomnijmy, ze portal internetowy TVP Info zniknął 20 grudnia, przywrócono go w połowie stycznia, wraz z kanałem youtube’owym stacji. Jeśli chodzi o TVP VOD od 20 grudnia zniknęły w niej źle oceniane przez nowe władze produkcje.

