Były reporter "Wiadomości" wrócił do TVP. Odszedł z powodów politycznych

Przemysław Orcholski to producent telewizyjny i były reporter flagowego programu informacyjnego TVP, który pracował w mediach publicznych jeszcze za czasów prezesury Roberta Kwiatkowskiego. Odszedł z TVP w 2016 r. "Nie chcemy występować między prezenterami i reporterami, którzy pełnią funkcje polityczne" – tłumaczył swoją decyzję w liście do ówczesnego prezesa Jacka Kurskiego. Teraz, jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, Orcholski powrócił do Telewizji Polskiej, zasilając szeregi TVP Info.

Były reporter "Wiadomości" wrócił do TVP

Biuro prasowe TVP przekazało serwisowi, że Orcholski współpracuje obecnie z Telewizyjną Agencją Informacyjną – jest producentem i wydawcą autorskiego programu publicystycznego "Bez trybu", który prowadzi Justyna Dobrosz-Oracz. Magazyn, poświęcony polskiej polityce i jej kulisom, nadawany jest w TVP Info w środy o 20.15.

Ostatni materiał Orcholskiego, który ukazał się w TVP w 2016 roku, był dokumentem o pierwszym polskim locie na paralotniach ze szczytu Mont Blanc. Przygotowywał go przez dwa lata, a zaczął jeszcze za rządów Juliusza Brauna. Po tym, jak został on wyemitowany, zdecydował się opuścić szeregi publicznego nadawcy. Tłumaczył wówczas, że decyzję podjął po wpisie na Twitterze ówczesnej szefowej "Wiadomości" TVP 1, Marzeny Paczuskiej, po śmierci reżysera Andrzeja Wajdy. "Andrzej Wajda R.I.P. Walcie się dalej #NieOddamyWamKultury" – napisała wówczas.

"Nie chcemy występować między prezenterami i reporterami, którzy pełnią funkcje polityczne. Nie będziemy pokazywać naszych twarzy na tych samych antenach, które głoszą, że Czarny Protest to margines, że ludzie z KOD-u to zadymiarze zakłócający pogrzeby, a Komisja Europejska działa na polityczne zamówienie" – napisał Przemysław Orcholski w piśmie do Jacka Kurskiego.

