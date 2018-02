Fatalny błąd w tłumaczeniu orędzia Morawieckiego. KPRM reaguje

"Camps where millions of Jews were murdered were Polish (Obozy, w których wymordowano miliony Żydów, były polskie – red.)" – takie zdanie pojawiło się w angielskich napisach pod wystąpieniem Morawieckiego. Kancelaria Premiera wyjaśnia, że błąd w tłumaczeniu "powstał w wyniku automatycznego tłumaczenia serwisu YouTube".

W czwartkowym orędziu Morawiecki powiedział, że "obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie". – Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holokauście – mówił. Wideo zostało opublikowane na oficjalnym kanale Kancelarii Premiera na platformie YouTube. Po wykryciu błędu w tłumaczeniu napisy w filmie zostały wyłączone.

W nocy ze środy na czwartek Senat przyjął nowelizację ustawy o IPN wprowadzającą kary dla tych, którzy wbrew faktom przypisują Polsce zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej przez hitlerowskie Niemcy. Nowe przepisy mają umożliwić karanie za fałszywe sformułowanie "polskie obozy". Ustawa wywołała kryzys dyplomatyczny na linii Polska-Izrael.

