"Polacy, jesteśmy na wojnie z Żydami". Dziennikarz RMF FM zawieszony za wpis na Facebooku

Informację o zawieszeniu Zalewskiego podał serwis Press.pl, który publikuje oświadczenie dyrektora informacji RMF FM Marka Balawajdera. Czytamy w nim, że "w związku z kontrowersjami jakie wywołała publikacja red. Zalewskiego został on do czasu złożenia wyjaśnień zawieszony w pełnionych obowiązkach". "Stoimy na stanowisku że wszelkie treści publikowane na prywatnych stronach dziennikarzy są wyłącznie ich opiniami. Oznacza to że nie zawsze są zbieżne ze stanowiskiem Redakcji radia RMF FM, od zawsze podkreślającej swoją bezstronność i obiektywizm. Redakcja stanowczo odcina się od wszelkich antysemickich zachowań. Jednocześnie zapewniamy, że podobne opinie nigdy nie pojawiły się i nie pojawią na antenie" – podkreśla Balawajder w oświadczeniu.

O co chodzi? W czwartek wieczorem Zalewski opublikował na Facebooku wpis, którym - jak sam podkreślił - wiele ryzykuje. "W swoim życiu zawsze kierowałem się zasadą odwagi cywilnej. Nigdy nie bałem się iść pod prąd obowiązujących propagandowych klisz i medialnych dezinformacji, powtarzanych przez większość tzw. nadawców i odbiorców fałszywych komunikatów. Tak jest i tym razem. Mówię więc wprost, nie bawię się w bojaźliwy język ezopowych zagadek, nie klękam przed polityczną poprawnością" – napisał dziennikarz, dodając: "Polacy, jesteśmy na wojnie! Jesteśmy na wojnie z Żydami! Nie pierwszy raz w naszej historii. Ryzykując przesadną wzniosłością, dodam: jesteśmy na wojnie z Żydami być może już po raz ostatni".

W dalszej części wpisu Zalewski pisał dalej: "Stawką tej śmiertelnie groźnej batalii być może nie będzie totalna fizyczna Zagłada naszego narodu. Wierzę w to, że czasy rozbiorów Rzeczypospolitej i epoka holocaustów (ormiańskiego, żydowskiego, kambodżańskiego) jest już za nami. Jednak zagrożenie nadal pozostaje śmiertelne. Możemy jako państwo znaleźć się w absolutnej izolacji, która wyczerpie całkowicie nasze siły cywilizacyjne, aż do anihilacji"

Dziennikarz przekonuje, że należy to Polakom uświadamiać i pracować nad rozwojem narodowego ducha: dumy i walki. "Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić: wiedza to władza. Ja już wybrałem: w życiu prywatnym, rodzinnym, duchowym. Jestem gotowy podnieść rzuconą mi jako Polakowi rękawicę. Szukam ludzi ducha i czynu" – dodaje.

Poniżej pełna treść wpisu: