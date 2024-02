Kolejne problemy Biedronki: Sieć dostała ultimatum. Ma tydzień

Pracownicy Biedronki domagają się lepszego komfortu pracy i wyższego wynagrodzenia. Na liście postulatów znalazły się m.in. zwiększenie obsady w wielu działach, a także premii dla pracowników działu mięsnego.

Pracownicy Biedronki grożą strajkiem

Podpisy pod petycją w tej sprawie będą zbierane do 6 marca. Ma ona trafić zarówno do polskiego zarządu firmy, jak i portugalskiego.

Jeśli nie zostaną spełnione oczekiwania pracowników, nie jest wykluczone, że w związku ogólnokrajowym strajkiem, sklepy Biedronki zostaną sparaliżowane. Wszystko to w newralgicznym momencie, bo przed zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi.

Jednocześnie "Dziennik Gazeta Prawna" przekazuje niepokojące doniesienia na temat sytuacji w sklepach. Jak mówią w rozmowie z gazetą związkowcy, w sklepach, w których nie ma kierownika, podpisują się pod nią wszyscy pracownicy. – Zatrudnieni są zastraszani zwolnieniami, jeśli nie powstrzymają się od wzięcia udziału w akcji. Otrzymali też zakaz wstępowania do związków zawodowych – alarmują.

Jakie zarobki w Biedronce?

W ostatnim czasie Biedronka już podwyższała wynagrodzenia swoim pracownikom. Od stycznia kasjerzy mogą tam liczyć na pensję 4250-4400 zł brutto. Związkowcy podkreślają jednak, że wraz z wzrostem płacy minimalnej ich wynagrodzenia powinny być co najmniej 500 zł wyższe. Jako przykład wskazują największego konkurenta Biedronki – niemiecki Lidl – gdzie po ostatnich podwyżkach kasjerzy zarabiają nawet 6 tys. zł brutto.

Siec nie ustosunkowała się jeszcze do postulatów swoich pracowników.

Konflikt z Lidlem

Przypomnijmy, że to nie jedyne problemy portugalskiej sieci. Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, dochodzi do tego także spór prawny. Niemiecki Lidl zapowiedział pozew przeciwko Biedronce, zarzucając jej nieuczciwą konkurencję. Do sądu trafił już nawet wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń przed wszczęciem postępowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i udzielił zabezpieczenia. Oznacza to, że plakaty Biedronki zostaną wkrótce zajęte przez komornika.

