Schreiber przybliża kulisy kampanii samorządowej. Wystartował z programem na YouTube

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Drugą turę (w wyborach bezpośrednich prezydentów, burmistrzów i wójtów) zaplanowano na 21 kwietnia.

Polacy wybiorą członków organów samorządu terytorialnego: rad gmin (również rad miast na prawach powiatu), rad powiatów oraz sejmików województw, a ponadto jednoosobowych organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Schreiber kandydatem na prezydenta Bydgoszczy

O fotel prezydenta Bydgoszczy powalczy Łukasz Schreiber. Poseł PiS był w przeszłości radnym miejskim, później pełnił funkcje sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów i sekretarza Rady Ministrów.

– Nie idziemy pod szyldem takiej lub innej partii politycznej, ale jako ruch miejski. Idziemy wyrwać miasto z rąk jednej kliki politycznej i zwrócić je mieszkańcom – mówił w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl polityk. Schreiber oraz prawicowi kandydaci do rady miasta startują w wyborach w ramach Komitetu Wyborczego Wyborców Bydgoska Prawica.

Schreiber wystartował z programem na YouTube

"Oni mają wasze pieniądze i drukują za nie swój propagandowy biuletyn. My za własne środki nagraliśmy dla was program – do obejrzenia na moim Facebooku i YouTube" – poinformował w mediach społecznościowych Łukasz Schreiber. W środę w sieci pojawił się pierwszy odcinek formatu "Bydgoska Prawica przy głosie".

Kandydat na prezydenta Bydgoszczy, wraz ze swoimi współpracownikami i kandydatami Bydgoskiej Prawicy na radnych, mówił o działaniach władz miasta w czasie kampanii wyborczej. Politycy zwrócili uwagę m.in. na biuletyn miejski "Bydgoszcz Informuje", który jest inicjatywą Urzędu Miasta Bydgoszczy i Bydgoskiego Centrum Informacji.

– Nasi konkurenci mają olbrzymie zasięgi dzięki publicznym środkom. Oni za wasze pieniądze wydają gazetkę, która udaje obiektywną, a jest tak naprawdę propagandowym biuletynem. My w związku z tym za nasze pieniądze postanowiliśmy zrobić ten kanał, ten program, abyśmy przedstawili program Bydgoskiej Prawicy, abyście mogli nas lepiej poznać i abyśmy mieli kontakt także w takiej formie z wami – wyjaśnił Łukasz Schreiber.

– My nikogo nie udajemy. (...) Oni udają, że wydają gazetę, która jest na rynku, niby prowadzą ją dziennikarze, a tak naprawdę to biuletyn propagandowy jednej partii, jednej kliki. I z tym chcemy walczyć. Dlatego mówimy: "Naprzód Bydgoszcz!" – stwierdził polityk.

Od 2010 r. prezydentem Bydgoszczy jest Rafał Bruski. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej uzyskał w pierwszej turze wyborów w 2018 r. 54,6 proc. głosów. Samorządowiec będzie w kwietniu ponownie ubiegał się o urząd prezydenta miasta.

