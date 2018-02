Wiadomości z duchami i dziwne filmiki. Sprawa śmierci 17-latki z Rybnika

Jak czytamy w serwisie Rybnik.com.pl, już po śmierci dziewczyny, znajomi 17-letniej Alicji F. zaczęli otrzymywać z jej konta na Facebooku dziwne wiadomości.

Dziwne wiadomości i film

Na profilu dziewczyny w serwisie pojawił się m.in. przerażający film z odgłosami szumu telewizyjnego i wiadomościami nadawanymi alfabetem Morse'a – po rozszyfrowaniu wiadomości, okazało się, że były tam podane informacje o osobach zamieszanych w śmierć nastolatki.

Dodatkowo, znajomi dziewczyny otrzymywali wiadomości z grafiką ducha, a jedna z jej koleżanek, dostała wiadomość, że osoba, która pisze z profilu Alicji F., ma jej dokumenty i telefon.

Chociaż na początku policja nie chciała zajmować się włamaniem na Facebooka dziewczyny, kiedy zaczęły na nim pojawiać się informacje związane ze śledztwem, sprawą zajęli się nie tylko funkcjonariusze, ale też prokuratura.

Sprawca znał swoją ofiarę

Już kilka dni temu, funkcjonariusze z katowickiej komendy wojewódzkiej i komendy w Rybniku zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o zabójstwo młodej kobiety. Jak podaje policja, 20-letni mieszkaniec Rybnika próbował zacierać ślady przestępstwa. Mężczyzna ma "bardzo bogatą kartotekę policyjną". Teraz grozi mu dożywotni pobyt w więzieniu.

Zatrzymany prawdopodobnie jest odpowiedzialny za morderstwo 17-latki, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. W minioną sobotę rybniccy policjanci zostali wezwani na miejsce znalezienia zwłok młodej kobiety. Ciało było ukryte w rejonie ulicy Łokietka w Rybniku, tuż obok jednego z garaży.

Eksperci ustalili, że młoda kobieta została uduszona, a po kilku godzinach policja znała już tożsamość zabitej – była to 17-letnia mieszkanka Rybnika, Alicja F. Policja szybko ustaliła z kim dziewczyna opuściła poprzedniego dnia spotkanie ze znajomymi i w ten sposób dotarła do zatrzymanego 20-letniego mieszkańca Rybnika. W niedzielę w południe policjanci zapukali do drzwi mieszkania, w którym mężczyzna przebywał. Zatrzymali go oraz zabezpieczyli ubrania, które mógł mieć na sobie tragicznej nocy. Został przesłuchany przez prokuratora i usłyszał zarzut zabójstwa 17-latki.