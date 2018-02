Nowelizacja ustawy o IPN została opublikowana w Dzienniku Ustaw

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy 6 lutego. Jednocześnie oświadczył, że w trybie kontroli następczej skieruje nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy wolność słowa nie jest przez przepisy noweli ustawy o IPN w sposób nieuprawniony ograniczona oraz by TK zbadał kwestię tzw. określoności przepisów prawa.