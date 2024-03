Syn znanego dziennikarza w TV Republika. Wcześniej był w TVP

Większość dziennikarzy Telewizji Polskiej nie pojawiło się już na antenach TVP po grudniowych zmianach. Media donoszą z kolei o powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Część starej kadry TVP znalazła sobie miejsce w mediach Tomasza Sakiewicza.

Bogusz Jankowski dołącza do TV Republika. To syn znanego dziennikarza

Bogusz Jankowski był związany z TVP od czerwca 2017 roku. Pracował jako researcher w "Wiadomościach" TVP1, reporter "Teleexpresu" oraz "Teleexpresu Extra". Współpracował także przy programie "Nie da się ukryć" na antenie TVP Info. Jego treści publikowane były również na portalu tvp.info.

Po zmianach w TVP dziennikarz związał się z Telewizją Republika. Przygotowuje teraz materiały do programu "Express Republiki".

Ojcem Bogusza Jankowskiego jest Grzegorz Jankowski, wieloletni redaktor naczelny "Faktu", który stracił pracę w dzienniku po tym, jak ujawnił rozmowę Pawła Grasia, współpracownika premiera Donalda Tuska, z Janem Kulczykiem. Jankowski pracował także jako dyrektor programowy Superstacji i prowadził tam program "Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego". Na początku 2018 roku związał się z Polsat News. Był gospodarzem formatów "Dobry wieczór Polsko" i "Polityka na ostro". Od kilku lat można oglądać w programie "Punkt widzenia", który ukazuje się od poniedziałku do piątku w Polsat News.

Świetny wynik "Expressu Republiki". Program Rafała Patyry to prawdziwy hit

Program informacyjny "Express Republiki" można oglądać na antenie TV Republika od 1 lutego 2024 r. Prowadzi go Rafał Patyra, który przeszedł do stacji z Telewizji Polskiej.

Jak niedawno informowały Wirtualne Media, "Express Republiki" z Rafałem Patyrą w roli gospodarza po trzech tygodniach emisji ogląda średnio 425 tys. widzów.

"Średnia widownia "Expressu Republiki" w okresie od 1 do 21 lutego 2024 roku w TV Republika wyniosła 425 tys. osób. Przełożyło się to na 4,53 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 1,92 proc. w grupie 16-49 oraz 2,79 proc. w grupie 16-59 – wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl" – czytamy na portalu.

Największą popularnością cieszył się odcinek z 6 lutego. Śledziło go 582 tys. widzów.

