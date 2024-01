Dziennikarze "starej" TVP przechodzą do TV Republika. "Potrzeby są duże"

W ostatnich tygodniach miała miejsce prawdziwa rewolucja w mediach publicznych. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji. Tydzień wcześniej minister Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. Rolę TVP Info szybko przejęła Telewizja Republika, która od środy 20 grudnia nadaje pasma specjalne na temat przejęcia mediów publicznych, które trwają po kilkanaście godzin dziennie.

Dziś już wiadomo, że większość dziennikarzy Telewizji Polskiej nie pojawi się już na antenach TVP. Media donoszą z kolei o powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Stara kadra TVP znajduje sobie miejsce w mediach Tomasza Sakiewicza.

Dziennikarze TVP w Telewizji Republika. Nie tylko Rachoń i Holecka

W czwartek 28 grudnia informowaliśmy, że Michał Rachoń wraca do pracy w Telewizji Republika, gdzie będzie dyrektorem programowym stacji i prowadzącym dwóch autorskich programów. Z kolei w piątek w TV Republika zadebiutowała była szefowa "Wiadomości" TVP Danuta Holecka. Dziennikarka poprowadziła o godz. 19. główny serwis informacyjny "Dzisiaj", a po nim przeprowadziła rozmowę z byłym premierem Mateuszem Morawieckim.

Serwis Pudelek zapytał tuż przed końcem 2023 roku Magdalenę Ogórek, czy również rozważa współpracę z TV Republika. Dziennikarka nie zaprzeczyła. Nie chciałabym o tym rozmawiać, najpierw muszą się rozwiązać sprawy bieżące. Jestem wdzięczna widzom – znam swoje zasięgi i wyniki oglądalności, tylko dzięki widzom istniejemy i tylko dzięki nim wyniki te były bardzo wysokie. Życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku – odpowiedziała.

Kolejne transfery do TV Republika. "Będą nowe twarze i nowości programowe"

Teraz, w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, Tomasz Sakiewicz, prezes i redaktor naczelny TV Republika, zapowiada, że wkrótce na antenie Telewizji Republika pojawią się nowości.

– Będą nowe twarze i nowości programowe, pracujemy nad tym. Nie chcemy o tym informować z wyprzedzeniem, i tak wprowadzamy nowości w ekspresowym tempie. Więc oczywiście to nie jest w tak idealnej formie, jak powinno być, zwykle nad nowościami pracuje się kilka miesięcy, a my mamy kilkadziesiąt godzin – podkreślał.

Jak zaznaczył Sakiewicz, TV Republika może zatrudnić kilkanaście osób z TVP, jednak nie dla każdego znajdzie się miejsce.

– Nie dla każdego mamy jakąś propozycję, to kwestia dogadania się. Traktujemy dziennikarstwo jako misję, więc ci, którzy w tej kolejności traktują dziennikarstwo, na pewno znajdą u nas pracę. Potrzeby są duże, bo obecnie nadajemy premierowy program non stop w zasadzie od rana do nocy – zauważył w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Sakiewicz. – Nam przede wszystkim zależy na ciągłym informowaniu i komentowaniu, żeby być w studiu i mówić ludziom, co się dzieje – dodał.

