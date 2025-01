Próbował wjechać w pieszych w Głogowie. Jest list gończy za kierowcą

Policja poszukuje 31-letniego Daniela Dawida Złotowskiego, który w połowie stycznia urządził sobie bardzo niebezpieczny rajd w centrum Głogowa.

W poniedziałek za prawdopodobnym sprawcą wystawiono list gończy. Dokument opublikowała Prokuratura Okręgowa w Legnicy. Poszukiwana osoba to Daniel Dawid Złotkowski. Ma on 31 lat (urodził się 5 maja 1993 roku w Lubinie), mieszka w Rajczynie (gmina Wińsko).

List gończy

"Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie – tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki policji" – przekazała w komunikacie prokuratura.

Przypomniano, że "za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu". "Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej" – dodali śledczy.

Próbował wjechać w pieszych

Do zdarzenia 18 stycznia ok. 23.30 na ulicy Słodowej. Sprawca uszkodził przy tym kilka samochodów. Szczęśliwie nikomu z zaatakowanych nic się nie stało. Napastnik odjechał z miejsca zdarzenia autem marki Land Rover.

Zgłoszenie, które w nocy trafiło do głogowskich policjantów, dotyczyło agresywnego kierowcy, który miał uszkodzić kilka samochodów, a przede wszystkim próbował wjechać w pieszych. Mundurowi natychmiast udali się na miejsce, jednak napastnik zdążył już uciec.

Na filmach, które zostały opublikowane na X, widać, jak kierowca wjeżdża na chodnik, po którym idą ludzie z wyraźnym zamiarem wyrządzenia im krzywdy. Następnie cofa po tym samym chodniku. Ludzie zdołali w tym czasie odskoczyć. Jedna z osób miała dużo szczęścia – została uderzona boczną częścią samochodu, a następnie uderzyła w budynek, ale na szczęście już chwilę później stała i zdołała przebiec w bezpieczne miejsce.