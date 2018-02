Targalski przeciwny części ustawy o IPN dot. ukraińskich nacjonalistów. "To wszystko się kończy marszem na Łubiankę po trupie Polski"

Targalski tłumaczył, że zasadniczo popiera ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, a właściwie popierał w wersji w której nie odnosiła się ona do zbrodni ukraińskich nacjonalistów. – Trzeba pamiętać, ze ta ustawa w ostatniej chwili została uzupełniona o poprawkę ruchu Kukiz’15, której nie przewidywano pierwotnie – mówił i dodawał: "Ostatecznie przyjęto, że odpowiedzialni za zbrodnię są naziści, komuniści i ukraińscy nacjonaliści".

Gość TV Republika wyraził pogląd, że Polacy padli na twarz przed Niemcami, których określono jako nazistów, żeby się nie poczuli źle i odreagowują na Ukraińcach.

W ocenie Targalskiego, "cała ta poprawka" jest prowokacją polityczną i katastrofą dla Polski. – Jeżeli byśmy noweli nie przyjęli, to przegrywamy wtedy na forum z organizacjami żydowskimi. Jeżeli zaczęłyby się rozmowy nad tymi poprawkami, to Kukiz’15 zrobiłby teatr i cała sprawa byłaby przeciągnięta, co również oznaczałoby porażkę. Posłowie zostali postawieni w sytuacji bez wyjścia. Każda decyzja byłaby zła, ponieważ Kukiz’15 gra kartą antyukraińską, aby zdobyć poparcie Kresowiaków – przekonywał. Targalski poświęcił także uwagę posłowi Tomaszowi Rzymkowskiemu, który przyprowadził trzech ekspertów. – Jeśli Rosja organizuje konferencje na Krymie, to sugeruje przynależność Krymu do Rosji! Jeżeli ktoś jedzie tam i bierze udział w konferencji oficjalnej – to znaczy, że aprobuje aneksję Krymu! Tak się zachował jeden z tych ekspertów – prof. Partacz. W Sputniku skarżył się na to jak okropnym krajem jest Ukraina – mówił Targalski, podkreślając, że jest to hańba, wstyd i zdrada. – To jest zachowanie szkodzące interesom RP – dodał.

Targalski wskazywał również, że poprawka dotycząca banderyzmu miała na celu pogłębienie konfliktu polsko-ukraińskiego i "taka polityka" źle się skończy dla Polski.