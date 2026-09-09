"Patusiarnia III RP". Zajączkowska-Hernik grzmi po doniesieniach o skazanym polityku PSL

Wirtualna Polska opisała kilka dni temu, że starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz z PSL za każdym razem, kiedy siada za kierownicę, musi dmuchnąć w alkomat. Blokadę alkoholową w służbowej Toyocie zainstalowano specjalnie dla niego. "A żeby polityk nie stracił stanowiska mimo wyroku za jazdę po pijanemu, w Płocku zastosowano fortel prawny" – czytamy.

Skazany za pijacki rajd starosta z PSL nadal sprawuje funkcję

Pijacki rajd polityka PSL miał miejsce 6 kwietnia 2023 roku. Przed godz. 10:00 kompletnie pijany Sylwester Ziemkiewicz siedział za kierownicą, mając 2,5 promila alkoholu w organizmie.

12 marca 2025 roku zapadł prawomocny wyrok skazujący. 19 marca tego samego komisarz wyborczy wygasił mandat radnego powiatowego Sylwestra Ziemkiewicza, bo radny nie może być osobą skazaną za przestępstwo.

Zajączkowska-Hernik: Aferzyści i koryciarze z PSL (czyt. Posady Swoim Ludziom)

Ewa Zajączkowska-Hernik komentując sprawę starosty płockiego, napisała na platformie X, że "skazany za jazdę po pijaku polityk PSL jest szefem urzędu, w którym nie może pracować".

"Tak, dobrze czytacie. Starosta płocki, Sylwester Ziemkiewicz z PSL, został prawomocnie skazany za pijacki rajd z 2,5 promilami alkoholu, ale wciąż pełni swoją funkcję, bo PSL-owscy radni jeszcze przed wyrokiem szybko zmienili statut powiatu, żeby tylko mógł zachować posadę!" – podkreśliła.

Europoseł Konfederacji przypomniała, że "w wyniku zmian starosta przestał być etatowym członkiem zarządu i zaczął pełnić funkcję społecznie". "Formalnie nie jest więc pracownikiem samorządowym i nie obejmuje go dotyczący takich pracowników wymóg niekaralności. I tak oto pracownicy starostwa muszą spełniać wymóg niekaralności, ale prawomocnie skazany starosta już nie. Za to może podpisywać z nimi umowy o pracę, kierować urzędem i wykonywać budżet" – dodała.

Ewa Zajączkowska-Hernik oceniła, że "jak widać aferzyści i koryciarze z PSL (czyt. Posady Swoim Ludziom), zarządzani przez Kosiniaka-Kamysza, są w stanie zrobić wszystko, byle tylko swojego utrzymać na stołku, nawet jeśli jechał tak nawalony, że stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi".

"I to jest partia, która w historii III RP najdłużej sprawuje władzę w Polsce – łącznie już ponad 14 lat współrządzą krajem! Nie dziwne więc, że ich patologicznym stylem działania przesiąknięte jest wiele sfer naszego państwa" – dodała.

Przypomniała, że "ktoś kiedyś zauważył, że PSL działa jak zorganizowana grupa przestępcza". "Co prawda w rządzeniu krajem są beznadziejni, ale w kombinowaniu jak doić nasze państwo, przyspawać się do posad i chronić swoich nawet skazanych – świetnie zorganizowani" – napisała.

"Patusiarnia III RP" – zakończyła swój wpis.

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