Katastrofa kolejowa na Mazowszu. Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów

– To się musi skończyć – powiedział premier po wypadku z udziałem pociągu Intercity i betoniarki do którego doszło w środę przed południem w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zdarzeniu zginęła jedna osoba.

Tusk: Musimy radykalnie zaostrzyć przepisy

Premier odniósł się do środowego wypadku podczas konferencji prasowej. – Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych. Są osoby ranne, nasze służby działają. Jest to niestety kolejny przypadek, kiedy do katastrofy dochodzi na przejeździe kolejowym – powiedział Donald Tusk.

Szef rządu zapowiedział prace nad zmianami w przepisach dotyczących przejazdów kolejowo-drogowych. – Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, czerwonych świateł. To się musi skończyć – mówił.

Tusk zapowiedział również, że proponowane przez niego rozwiązania mają przewidywać surowsze konsekwencje dla kierowców. – Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy je łamią. Moje propozycje będą bardzo twarde – powiedział premier.

Mandat do 4 tys. zł i utrata prawa jazdy

O planowanych zmianach mówił także wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Jak przekazał, resort chce wrócić do propozycji zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowo-drogowych. Wcześniej rozwiązania te nie zostały zaakceptowane na etapie uzgodnień międzyresortowych. – Wrócimy z tymi propozycjami, aby po pierwsze zwiększyć sankcje finansowe z dwóch do czterech tysięcy złotych, jeśli chodzi o mandaty za wjazd mimo ostrzeżeń i sygnalizacji na przejazd kolejowy – powiedział Bukowiec.

Ministerstwo chce również, aby kierowca wjeżdżający na przejazd mimo opuszczonych rogatek lub sygnalizacji świetlnej automatycznie tracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Katastrofa w Sokolnikach Suchych

Do wypadku doszło w środę około godz. 11.25 w Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim. Pociąg Intercity „Koziołek” relacji Lublin Główny – Szczecin Główny zderzył się z samochodem ciężarowym – betoniarką. Przejazd był wyposażony w sygnalizację świetlną. Według ustaleń prokuratury ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon za lokomotywą. W wyniku zderzenia wykoleiła się lokomotywa oraz cztery wagony. Uszkodzone zostały także trakcja i linia kolejowa.

Pociągiem podróżowało około 120 osób. Poszkodowanych zostało 20 osób. Jedna z ciężko rannych pasażerek zmarła. Do najciężej rannych należą również maszynista i kierowca betoniarki.