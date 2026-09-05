Zajączkowska-Hernik nie kryje oburzenia. "Łajno robicie z naszego państwa i tyle"

Sejm wybrał w piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

W głosowaniu w Sejmie nad wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wzięło udział 437 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 219. Za kandydaturą Macieja Berka zagłosowało 226 posłów, a za kandydaturą zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego – 184.

Berek z ministra na sędziego TK. Zajączkowska-Hernik ostro komentuje

Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, zauważyła we wpisie na platformie X, że "minister Tuska i jego prawa ręka został »apolitycznym« sędzią Trybunału Konstytucyjnego".

"Łajno robicie z naszego państwa i tyle" – oceniła.

Europoseł Konfederacji stwierdziła, że "trzeba być koalicją Tuska, żeby w opozycji przez lata obiecywać, że naprawi się sądownictwo, że skończy się już wrzucanie swoich funkcjonariuszy politycznych do oficjalnie niezależnych instytucji sądowniczych, a przy pierwszej okazji wsadzić tam Macieja Berka, swojego ministra i pomagiera premiera".

Zajączkowska-Hernik proponuje jeszcze Żurka i Bodnara

"Proponuję wrzucić tam jeszcze Żurka z Bodnarem, wtedy niezależność TK wystrzeli pod sam sufit" – dodała.

Ewa Zajączkowska-Hernik zauważyła, że w tym przypadku według Brukseli praworządność nie została naruszona. "Nie ma gróźb, że jakiekolwiek środki unijne zostaną zablokowane, że demokracja jest zagrożona. Cichutko jak makiem zasiał. To jest wszystko jeden wielki kabaret dla naiwnych, którzy jeszcze w sporej liczbie sądzą, że chodzi tu o cokolwiek innego niż układy, które mają pozwolić trzymać polski naród za twarz" – napisała.

Oceniła, że "to jest okrutny wstyd, co oni wszyscy od wielu lat robią z naszym państwem".

"Sądownictwo dewastowane przez kolejne obozy władzy, kluczowy organ władzy sądowniczej obsadzany fąflami partii rządzącej, prokuratura ręcznie sterowana przez typa, który chętniej ściga Polaków i żołnierzy broniących granicy, niż łamiących prawo imigrantów" – podkreśliła.

Europoseł Konfederacji zapytała, jak długo będziemy się godzić na takie dziadostwo?

"Dlatego reset konstytucyjny, który jako Konfederacja proponujemy od dawna, to jedyne wyjście z tego cyrku, którym nie tylko kompromitujemy się jako państwo, ale szkodzimy zwykłym obywatelom, niszcząc cały wymiaru sprawiedliwości. Chlew jest już tak ogromny, że nie ma innej drogi" – stwierdziła.

Czytaj też:

"Też będzie sędzią-dublerem?". Przydacz stawia pytanie w sprawie Berka Czytaj też:

"Pójdzie na konfrontację z rządem". Nawrocki bliski decyzji