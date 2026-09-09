Maszyniści zapowiadają protest i uderzają w rządzących: Opływają w samozadowoleniu

Protest ma rozpocząć się w piątek. – W moim przekonaniu przekroczyliśmy czerwoną linię i niestety, ale tu rozmowy już nie pomogą – powiedział Leszek Miętek, prezydent związku.

Maszyniści podjęli decyzję o proteście

Decyzja zapadła podczas specjalnego posiedzenia Rady Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Jak zapowiedział Leszek Miętek, akcja ma być odpowiedzią na sytuację na przejazdach kolejowo-drogowych. – Zostanie przez nas podjęta akcja protestacyjna, która będzie miała spowodować, że ofiar na przejazdach kolejowo-drogowych nie będzie – powiedział Miętek w Polsat News.

Protest ma rozpocząć się w piątek. Jego dokładna forma ma zostać przedstawiona w czwartek o godz. 9 podczas specjalnej konferencji. Wcześniej związek chce poinformować pracowników kolei i swoich członków o planowanych działaniach. Według Miętka akcja ma być skoordynowana z pracownikami kolei i związkowcami.

"Nie mamy zamiaru chodzić na pogrzeby maszynistów"

Miętek wskazywał, że związek od dłuższego czasu domaga się działań zwiększających bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Według niego dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. – To jest cały szereg rozmaitych działań. Natomiast my ich nie widzimy. Przynajmniej tych skutecznych działań ze strony ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kolei – powiedział. – My już nie żartujemy, bo nie mamy zamiaru chodzić na pogrzeby maszynistów, którzy do domu po służbie nie wracają. Jak również w trosce o bezpieczeństwo podróżnych – dodał.

W rozmowie z TVP Info Miętek podkreślił, że maszynista, który zauważy przeszkodę na torach, ma ograniczone możliwości reakcji. Droga hamowania pociągu wynosi kilkaset metrów, a w niektórych przypadkach może sięgać kilometra. – Już byłem wielokrotnie na pogrzebach maszynistów, nie chcę iść na więcej – powiedział.

Szef związku zarzucił również osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo kolei, że przedstawiany przez nie obraz sytuacji odbiega od doświadczeń maszynistów. – Ludzie, którzy odpowiadają za stan bezpieczeństwa na polskiej kolei, mówią i pokazują wykresy, opływając w samozadowoleniu, że jest wszystko bardzo dobrze. Nie, nie jest dobrze – stwierdził.

Katastrofa w Sokolnikach Suchych

Bezpośrednim impulsem do zapowiedzi protestu była środowa katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych w woj. mazowieckim. Pociąg Intercity "Koziołek" relacji Lublin Główny – Szczecin Główny zderzył się na przejeździe kolejowym z betoniarką, a skład wypadł z torów. Pociągiem podróżowało około 120 osób. Poszkodowanych zostało 20 osób, a jedna z ciężko rannych pasażerek zmarła. Wśród najciężej rannych znaleźli się również maszynista pociągu i kierowca ciężarówki.

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