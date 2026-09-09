Donald Tusk i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa wystąpili we wtorek na wspólnej konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mówili o tym, że UE przygotowuje kolejny budżet. W swoim wystąpieniu polski premier powiedział między innymi, że "jesteśmy w procesie głębokich zmian filozofii budżetu europejskiego" oraz, że będą poszukiwane różne sposoby na nowe środki. – Większy budżet europejski leży w interesie każdego kraju członkowskiego, na pewno Polski – wyraził swoją opinię Tusk.

Lider Koalicji Obywatelskiej powiedział też, że "Polska była, jest i będzie największym beneficjentem środków europejskich".

Costa dziękuje Tuskowi: Musimy kontynuować nasze wysiłki

Po spotkaniu Costa opublikował na X post, w którym podziękował polskiemu premierowi za udane spotkanie i za bardzo dobrą wymianę zdań.

"Polska stoi na czele wyzwań bezpieczeństwa, przed którymi stoi nasz kontynent — i odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu odpowiedzi Europy na nie. Musimy kontynuować nasze wysiłki, aby zdecydowanie wzmocnić naszą gotowość obronną do 2030 roku" – napisał Costa, nie precyzując, dlaczego właśnie do 2030, a nie np. do 2029 roku.

"Razem budujemy Unię, która jest bardziej bezpieczna i bardziej konkurencyjna" – wyraził swoją ocenę sytuacji.

Polityk napisał dalej o unijnym budżecie na kolejne lata. "Dlatego musimy uzgodnić nasz następny długoterminowy budżet UE — aby Europa miała zdolność reagowania na nową rzeczywistość geopolityczną, wzmocnienia swojej strategicznej autonomii i realizacji naszych wspólnych priorytetów" – perorował. "Wspaniale być w Polsce!" – podsumował Costa.

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