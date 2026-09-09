Tusk o głębokich zmianach w filozofii budżetu UE. "Będziemy szukali"

Po rozmowie Donald Tusk i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa wystąpili na wspólnej konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tusk o budżecie UE. "Głębokie zmiany w filozofii"

– Wspólnym obowiązkiem całej UE i naszym, polskim, jest być dobrze przygotowanym na różne scenariusze i to wymaga wysiłku, także finansowego. Jesteśmy dzisiaj uczestnikami tego procesu, może nie rewolucji, ale pewnych głębokich zmian w filozofii budżetu europejskiego – oznajmił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

– Jesteśmy bardzo za tym, aby zachowując fundamenty polityki spójności, wsparcia dla rolnictwa – bo to też są aspekty dotyczące naszego bezpieczeństwa – od pewnego czasu ludzie rozumieją, że niezależne europejskie rolnictwo to też jest aspekt bezpieczeństwa, autonomii, prawdziwej suwerenności. Więc bardzo się cieszę, że szukając nowych rozwiązań, stawiając na większą konkurencyjność Europy, szukając środków na bezpieczeństwo, w tym na współpracę i rozwój naszych możliwości militarnych, równocześnie pamiętamy o fundamentach rozwoju tej części kontynentu, a Polska jest tutaj najlepszym przykładem, a tymi fundamentami były także środki na spójność i na rolnictwo – zaznaczył szef rządu.

"Będziemy szukali różnych sposobów na nowe środki"

– Będziemy szukali tych różnych sposobów na nowe środki. Większy budżet europejski leży w interesie każdego kraju członkowskiego, na pewno Polski. Także dzięki naszej współpracy Polska była, jest i będzie największym beneficjentem środków europejskich, my to wiemy. Nasze potrzeby są też specyficzne i wy to też w RE rozumiecie – powiedział Tusk.

– Staram się zawsze, broniąc interesu Polski, szukać tego, co łączy i co jest wspólne dla wszystkich państw europejskich – powiedział premier, kierując te słowa do przewodniczącego Costy.



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