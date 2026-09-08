Von der Leyen oburzona pogrzebem Mladicia. Szef RE: Szokujące obrazy
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Von der Leyen oburzona pogrzebem Mladicia. Szef RE: Szokujące obrazy

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Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Źródło: PAP/EPA / OLIVIER MATTHYS
W Belgradzie odbył się pogrzeb zbrodniarza wojennego Ratko Mladicia. Szefowa KE Ursula von der Leyen potępiła serbskich polityków.

Ratko Mladić, były dowódca armii bośniackich Serbów, skazany na dożywotnie więzienie za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, zmarł pod koniec sierpnia w wieku 84 lat.

W uroczystościach wzięło udział kilku serbskich polityków, nabożeństwu przewodniczył serbski patriarcha prawosławny Porfirije. Rząd serbski z kolei przekazał, że nie uczestniczył w organizacji pogrzebu, mimo że ciało zmarłego przetransportowano do Serbii samolotem rządowym.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej ocenia, że pogrzeb Ratko Mladicia "jest sprzeczny z wartościami leżącymi u podstaw drogi Serbii do Unii Europejskiej".

"Elementy oficjalnego wsparcia oraz obecność niektórych wysokich rangą serbskich urzędników na pogrzebie budzą głęboki żal" — stwierdziła von der Leyen. Jej zdaniem "świadczą one o niezdolności do zmierzenia się z mrocznym rozdziałem w najnowszej historii Europy".

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa uważa natomiast, że "obrazy z wczorajszego pogrzebu Ratko Mladicia w Belgradzie były szokujące". "Ratko Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym. Był odpowiedzialny za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości" – dodał.

Ratko Mladić zmarł w więzieniu w Hadze. Odsiadywał dożywocie

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze skazał Mladića w 2017 r. na dożywotnie pozbawienie wolności. Trybunał uznał go za winnego m.in. ludobójstwa, prześladowań, eksterminacji, deportacji i terroru wobec ludności cywilnej. W 2021 r. mechanizm ONZ ds. trybunałów międzynarodowych podtrzymał wyrok dożywocia.

Przez niemal 16 lat Mladić pozostawał na wolności, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości. Został zatrzymany przez serbskie władze w maju 2011 r., a następnie przekazany do Hagi, gdzie odbywał karę.

W ostatnich latach stan zdrowia Mladića znacznie się pogorszył. W maju 2026 r. jego obrońcy zwracali się o wcześniejsze zwolnienie z powodów humanitarnych, wskazując na poważne problemy zdrowotne. Wniosek został odrzucony.

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Źródło: Interia.pl / X
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