Von der Leyen oburzona pogrzebem Mladicia. Szef RE: Szokujące obrazy

Ratko Mladić, były dowódca armii bośniackich Serbów, skazany na dożywotnie więzienie za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, zmarł pod koniec sierpnia w wieku 84 lat.

W uroczystościach wzięło udział kilku serbskich polityków, nabożeństwu przewodniczył serbski patriarcha prawosławny Porfirije. Rząd serbski z kolei przekazał, że nie uczestniczył w organizacji pogrzebu, mimo że ciało zmarłego przetransportowano do Serbii samolotem rządowym.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej ocenia, że pogrzeb Ratko Mladicia "jest sprzeczny z wartościami leżącymi u podstaw drogi Serbii do Unii Europejskiej".

"Elementy oficjalnego wsparcia oraz obecność niektórych wysokich rangą serbskich urzędników na pogrzebie budzą głęboki żal" — stwierdziła von der Leyen. Jej zdaniem "świadczą one o niezdolności do zmierzenia się z mrocznym rozdziałem w najnowszej historii Europy".

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa uważa natomiast, że "obrazy z wczorajszego pogrzebu Ratko Mladicia w Belgradzie były szokujące". "Ratko Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym. Był odpowiedzialny za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości" – dodał.

Ratko Mladić zmarł w więzieniu w Hadze. Odsiadywał dożywocie

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze skazał Mladića w 2017 r. na dożywotnie pozbawienie wolności. Trybunał uznał go za winnego m.in. ludobójstwa, prześladowań, eksterminacji, deportacji i terroru wobec ludności cywilnej. W 2021 r. mechanizm ONZ ds. trybunałów międzynarodowych podtrzymał wyrok dożywocia.

Przez niemal 16 lat Mladić pozostawał na wolności, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości. Został zatrzymany przez serbskie władze w maju 2011 r., a następnie przekazany do Hagi, gdzie odbywał karę.

W ostatnich latach stan zdrowia Mladića znacznie się pogorszył. W maju 2026 r. jego obrońcy zwracali się o wcześniejsze zwolnienie z powodów humanitarnych, wskazując na poważne problemy zdrowotne. Wniosek został odrzucony.

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