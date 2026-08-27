Ratko Mladić nie żyje. Odsiadywał wyrok za ludobójstwo
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Świat

Ratko Mladić nie żyje. Odsiadywał wyrok za ludobójstwo

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Ratko Mladić (w krawacie) podczas rozprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii, rok 2017
Ratko Mladić (w krawacie) podczas rozprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii, rok 2017 Źródło: Wikimedia Commons / UN-MICT/MTKJ
Ratko Mladić, były dowódca armii bośniackich Serbów, skazany na dożywotnie więzienie za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, zmarł w czwartek w wieku 84 lat.

Mladić był jednym z głównych przywódców wojskowych Serbów bośniackich podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995. Odpowiadał m.in. za działania swoich żołnierzy podczas oblężenia Sarajewa oraz operację w Srebrenicy w 1995 r., gdzie zamordowano ponad 8 tys. bośniackich muzułmanów. Masakra w Srebrenicy została uznana za ludobójstwo.

Ratko Mladić zmarł w więzieniu w Hadze. Odsiadywał dożywocie

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze skazał Mladića w 2017 r. na dożywotnie pozbawienie wolności. Trybunał uznał go za winnego m.in. ludobójstwa, prześladowań, eksterminacji, deportacji i terroru wobec ludności cywilnej. W 2021 r. mechanizm ONZ ds. trybunałów międzynarodowych podtrzymał wyrok dożywocia.

Przez niemal 16 lat Mladić pozostawał na wolności, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości. Został zatrzymany przez serbskie władze w maju 2011 r., a następnie przekazany do Hagi, gdzie odbywał karę.

W ostatnich latach stan zdrowia Mladića znacznie się pogorszył. W maju 2026 r. jego obrońcy zwracali się o wcześniejsze zwolnienie z powodów humanitarnych, wskazując na poważne problemy zdrowotne. Wniosek został odrzucony.

Masakra w Srebrenicy. Pierwsze ludobójstwo w Europie po II wojnie światowej

Mladić był jednym z najbardziej kontrowersyjnych i symbolicznych przywódców wojskowych konfliktów w byłej Jugosławii. Jego nazwisko pozostaje nierozerwalnie związane z oblężeniem Sarajewa i masakrą w Srebrenicy, uznaną za najtragiczniejszą zbrodnię popełnioną w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

Trybunał w Hadze uznał, że Mladić, nieżyjący już prezydent Serbii Slobodan Milosević i przywódca polityczny bośniackich Serbów Radovan Karadzić, brali udział w przestępczym spisku mającym na celu realizację planu "oczyszczenia" ziem Bośni i Hercegowiny pod budowę "wielkiej Serbii".

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters
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