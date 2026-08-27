Ratko Mladić nie żyje. Odsiadywał wyrok za ludobójstwo

Mladić był jednym z głównych przywódców wojskowych Serbów bośniackich podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995. Odpowiadał m.in. za działania swoich żołnierzy podczas oblężenia Sarajewa oraz operację w Srebrenicy w 1995 r., gdzie zamordowano ponad 8 tys. bośniackich muzułmanów. Masakra w Srebrenicy została uznana za ludobójstwo.

Ratko Mladić zmarł w więzieniu w Hadze. Odsiadywał dożywocie

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze skazał Mladića w 2017 r. na dożywotnie pozbawienie wolności. Trybunał uznał go za winnego m.in. ludobójstwa, prześladowań, eksterminacji, deportacji i terroru wobec ludności cywilnej. W 2021 r. mechanizm ONZ ds. trybunałów międzynarodowych podtrzymał wyrok dożywocia.

Przez niemal 16 lat Mladić pozostawał na wolności, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości. Został zatrzymany przez serbskie władze w maju 2011 r., a następnie przekazany do Hagi, gdzie odbywał karę.

W ostatnich latach stan zdrowia Mladića znacznie się pogorszył. W maju 2026 r. jego obrońcy zwracali się o wcześniejsze zwolnienie z powodów humanitarnych, wskazując na poważne problemy zdrowotne. Wniosek został odrzucony.

Masakra w Srebrenicy. Pierwsze ludobójstwo w Europie po II wojnie światowej

Mladić był jednym z najbardziej kontrowersyjnych i symbolicznych przywódców wojskowych konfliktów w byłej Jugosławii. Jego nazwisko pozostaje nierozerwalnie związane z oblężeniem Sarajewa i masakrą w Srebrenicy, uznaną za najtragiczniejszą zbrodnię popełnioną w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

Trybunał w Hadze uznał, że Mladić, nieżyjący już prezydent Serbii Slobodan Milosević i przywódca polityczny bośniackich Serbów Radovan Karadzić, brali udział w przestępczym spisku mającym na celu realizację planu "oczyszczenia" ziem Bośni i Hercegowiny pod budowę "wielkiej Serbii".

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