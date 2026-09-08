Czarnek o polskiej konstytucji: Najgorsza w Europie i UE

Przemysław Czarnek wziął we wtorek udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Polityk przekonywał, że Polska ma wszelkie predyspozycje, aby być liderem tej części Europy. Niestety, w jego opinii, rozwój blokuje konstytucja, którą Czarnek określił jako "najgorszą w Europie i UE".

– Polska ma wszelkie dane ku temu, żeby być, nie chcę używać słowa mocarstwo, bo ono często kojarzy się bardzo negatywnie, więc żeby być liderem tej części Europy i świata. Zarówno ze względu na jej położenie, jak i wypadkową różnych zdarzeń na świecie, w tym najbliższym sąsiedztwie, z tym najokrutniejszym, czyli wojną na Ukrainie i ze względu również na sytuację, która ma miejsce w UE – powiedział poseł PiS.

Zdaniem Czarnka, konstytucja tworzy w Polsce system rządów, który "nas hamuje, spowalnia i powoduje, że nigdy w związku z tym nie będziemy mogli na 100 procent wykorzystać swoich szans ze względu na swoje położenie".

Czarnek: Bezczelność i niemiecka buta

Poseł skomentował również ostatnie wydarzenia polityczne w Niemczech, gdzie w jednym z landów wybory wygrała AfD. Czarnek stwierdził, że niemiecka polityka wobec Polsce w ogóle często przybiera postać "bezczelności i buty" bez względu na to, kto aktualnie rządzi w Berlinie.

– Uważam, że bezczelność i buta niemiecka, państwa wprost postnazistowskiego, które nie rozliczyło się nigdy ze zbrodni i zbrodniarzy traktowało jak doskonałych urzędników w administracji Niemiec Zachodnich czy policjantów, jak ten morderca rodziny Ulmów, to rzecz z której Niemcy nigdy się nie rozliczyli i jakiekolwiek ich rewizjonistyczne dążenia, podnoszenie głosu w ogóle w tej sprawie jest przejawem bezczelności nieprawdopodobnej i antypolskości, z którą zawsze trzeba walczyć, bez względu na to, kto to robi, czy będzie to przedstawiciel AfD, CDU czy SPD. Tu nie ma żadnej różnicy – wskazał.

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