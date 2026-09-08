Kuna przeklęła na wizji. Do KRRiT wpłynęły skargi

W niedzielę 6 września ruszyła 19. edycja "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie słynnego show Polsatu pojawiło się 12 par: Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka, Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz, Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś, Helena Englert i Roman Osadchly, Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta, Monika Borzym i Michał Kassin, Dominik Rupiński, Estelle Francois, Joanna Jędrzejczyk, Kamil Kuroczko, Matteo Brunetti, Izabela Skierska, Kaeyra i Kacper Rutka, Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Wśród uczestników pojawiła się Iza Kuna. Aktorka przez lata odrzucała propozycję udziału w popularnym show, dlatego jej debiut wzbudził spore zainteresowanie. Okazało się, że największą uwagę przyciągnął nie sam taniec, a jej rozmowa z prowadzącą format, która na balkonie próbowała dowiedzieć się, jak udział w tanecznym show odbierają bliscy i znajomi aktorki.

W pewnym momencie, Paulina Sykut-Jeżyna zapytała Kunę, jak na jej udział w programie zareagowałaby Wandzia, czyli bohaterka grana przez nią w filmowych "Teściach". Gwiazda przez chwilę milczała, po czym na żywo, kilkanaście minut przed godziną 22, użyła niecenzuralnego słowa – "kur*a". – Na razie nikt nic nie mówił, ale zaraz będziemy pewnie mieć rozmowę – przyznała Kuna, komentując swoją spontaniczną wypowiedź. Nie kryła przy tym rozbawienia sytuacją.

KRRiT potwierdza skargi

Rzecznik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Anna Ostrowska potwierdziła, że do regulatora wpłynęły zgłoszenia dotyczące programu Polsatu. "Potwierdzam, że otrzymaliśmy skargi dotyczące audycji "Taniec z Gwiazdami". KRRiT podejmie w tej sprawie działania wyjaśniające" – przekazała portalowi Pudelek.

Oznacza to, że Rada przyjrzy się emisji i oceni, czy doszło do naruszenia obowiązujących nadawców przepisów. Samo rozpoczęcie czynności wyjaśniających nie oznacza jeszcze, że Polsat zostanie ukarany.

Jeżeli regulator stwierdzi naruszenie, możliwe są różne konsekwencje dla nadawcy, w tym upomnienie lub kara finansowa. KRRiT rzeczywiście korzysta z takich instrumentów – w pierwszym półroczu 2026 roku wydała 13 decyzji o ukaraniu nadawców na łączną kwotę 327 tys. zł.