"Masz gdzie wypier****ć". Kontrowersje wokół nowej podwładnej Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że pracę w Ratuszu rozpoczyna Magdalena Sroka. Będzie ona będzie pełnić nadzór nad sprawami kultury i równego traktowania. Obszarami tymi przez lata zajmowała się Aldona Machnowska-Góra – najpierw jako dyrektor-koordynator, a następnie jako wiceprezydent Warszawy. Na początku lipca jednak prezydent stolicy odwołał ją ze stanowiska swojej zastępczyni. Był to efekt afery w Szpitalu Południowym.

"Do mojego zespołu w warszawskim ratuszu dołącza Magdalena Sroka. Będzie dyrektorką koordynatorką do spraw kultury i równości, a także pełnomocniczką do spraw kobiet i równego traktowania. To osoba z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu projektami kulturalnymi, także na szczeblu samorządowym. Witam na pokładzie!" – ogłosił teraz Trzaskowski.

Kaleta: Nie budzi zaufania

Tymczasem poseł PiS Sebastian Kaleta zwraca uwagę na ideologiczne poglądy Sroki. "Nowa twarz kultury i równości wg. Trzaskowskiego? Magdalena Sroka to osoba kojarzona z wulgarnymi atakami na PiS, wspieraniem 'Zielonej Granicy' i poparciem dla upadłego w Krakowie A. Miszalskiego. Tolerancja dla swoich i pogarda wobec osób, z którymi się nie zgadza. Trudno o lepszy symbol obłudy w stołecznym Ratuszu. Aborcja, Wolne Sądy i wymyślony order z ideologicznie przerobionym godłem RP. Pani Magdalena w duchu kultury ma zamiar wychowywać Warszawiaków na 'lewaków'? Nie wiem, jak u Państwa, ale osoba o takich poglądach zupełnie nie budzi mojego zaufania" – wskazuje polityk. Kaleta pokazał posty w mediach społecznościowych Sroki.

Magdalena Sroka jesienią 2015 r. została szefową Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Została zwolniona w 2017 r. przez ówczesnego ministra kultury Piotra Glińskiego. W 2020 r. wygrała w sądzie pracy drugiej instancji sprawę o bezpodstawne zwolnienie jej z pracy.